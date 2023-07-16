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Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 17 до 23 липня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 17 до 23 липня

Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні / Фото: Credits

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 17 до 23 липня?

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які посварилися зі своєю другою половинкою, настав час миритися, а оскільки винними у сварці були вони, то й перший крок у налагодженні стосунків має бути за ними. Звичайно, можна просто перепросити, але представники знака не шукають легких шляхів, тому, найімовірніше, вирішать зробити подарунок. Знаючи їхню схильність до широких жестів, можна припустити, що він буде грандіозним – кохана людина точно не встоїть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів доля вирішить спокусити яскравим романом, який спалахне раптово і захопить їх так, що вони забудуть про все на світі. Ось лише триватиме він, найвірогідніше, недовго, але завдати шкоди сімейному життю представників знака може досить серйозної – аж до розлучення. Звичайно, їхня друга половинка, будемо відвертими, не подарунок, проте варто добре подумати: чи вартує миттєве задоволення старих добрих стосунків.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам – щоправда, лише тим із них, хто нещодавно пережив хворобливий розрив із близькою їм людиною – варто подумати про те, що час залікував їхні душевні рани, а отже, можна розпочинати нові стосунки. Звісно, цей процес не буде швидким, але поступово – умовно кажучи, дрібними кроками – вже можна у них входити. Головне, не переносити із собою старий досвід – зараз усе складеться інакше.

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Дата публікації
Перегляди
31
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