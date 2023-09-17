Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 18 до 24 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 18 до 24 вересня?

Овен

Овни можуть розраховувати на сюрприз, який приготує їм близька людина. Тим, із ким представники знака перебувають у сварці, вона влаштує грандіозне примирення, а на тих, з ким довелося довго перебувати в розлуці, чекає несподівана – і дуже приємна – зустріч. У будь-якому разі їм забезпечені приємні емоції та гарний настрій на тривалий час, а це вже важливо.

Лев

Леви можу зіткнутися з людиною, з якою зустрілися доволі давно, але відтоді не спілкувалися. Для представників знака стане приємним сюрпризом той факт, що вона весь час думала про них і шукала зустрічі з ними, хоча й не знала, де і коли вона має статися. Зірки рекомендують їм придивитися до свого старого знайомого – можливо, він викличе у них симпатію у відповідь.

Скорпіон

Випадкова зустріч, яка чекає на представників знака, цілком може закінчитися серйозними стосунками з офіційним їх оформленням. Причому стосується це не лише вільних і незалежних, а й тих, хто давно перебуває у шлюбі. Можливо, новий роман матиме серйозні наслідки романтичного характеру, тому не варто чинити опір несподіваним почуттям.

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