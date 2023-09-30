Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 2 до 8 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 2 до 8 жовтня?
Близнята
Близнята можуть розраховувати на приємний сюрприз від зірок, які підлаштують їхнє примирення з коханою людиною. Представники знака дуже переймалися з приводу цієї прикрої сварки, тому зрадіють, дізнавшись, що той, кого вони образили, теж дуже хоче помиритися, але не знає, як зробити крок назустріч. Ось вищі сили і зіткнуть їх – начебто випадково, але насправді зустріч буде закономірною: зірки вважають, що вони мають бути разом.
Діва
Дівам – особливо тим із них, кого останнім часом обтяжує сімейне життя – захочеться згадати колишній роман, тим більше, що нещодавно вони випадково зустрілися з людиною, в яку колись були закохані, та обмінялися з нею телефонами. Чи ятрити душу спогадами і намагатися увійти в одні й ті самі стосунки ще раз, чи ні, вирішувати лише самим представникам знака, головне, згодом не пошкодувати про свій вибір.
Риби
Рибам зірки наполегливо рекомендують не судити про людину, яку вони зустрінуть у цей час, за одягом: за скромним – у всякому разі, на перший погляд – образом може ховатися статусна, далеко не бідна і дуже цікава людина. Якщо зараз відштовхнути її лише тому, що вона одягнена якось не так, як їм би того хотілося, згодом доведеться серйозно пошкодувати, тож не варто поспішати з оцінкою переваг нового знайомого.
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