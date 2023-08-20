Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 21 до 27 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 21 до 27 серпня?

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям – на думку зірок – бажано припинити ображатися на кохану людину, оскільки це заважає повноцінному розвитку стосунків із нею. Тим більше, що її провини в тому, що трапилося, не так уже й багато – все через гарячковість представників знака, які – в запалі своїх емоцій – здатні зробити з мухи слона. Виправити ситуацію, загладивши водночас свою провину, можна одним-єдиним способом: заспокоїтися й помиритися.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, як один із найромантичніших знаків зодіаку, дуже трепетно ставляться до різних знаків уваги – подарунків і сюрпризів. Причому вони цілковито безкорисливі – для них головне не гроші, сплачені за презент, а той факт, що кохана людина подбала про те, аби потішити їх. І сьогодні привід для радощів у представників знака буде, до того ж, скаржитися на економність партнера їм не доведеться – сюрприз перевершить усі їхні очікування.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам приємний сюрприз піднесе саме життя: схоже, що цього тижня вони зможуть отримати звістку від людини, яка деякий час тому зникла й не нагадувала про себе. Неприємні припущення, які висували представники знака весь час, що минув відтоді, на щастя, не виправдаються – з'ясується, що їхня "пропажа" зникла з цілком поважних причин. Тепер вона вирішила всі свої проблеми і готова знову з'явитися в їхньому житті.

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