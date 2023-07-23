Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 24 до 30 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 24 до 30 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які напередодні посварилися зі своєю другою половинкою, не варто на хвилі емоцій – як-то кажуть, з місця в кар'єр – розпочинати мститися, підшукуючи нові об'єкти для романтичних стосунків. Найімовірніше, кохана людина вже усвідомила свою провину і готова зробити кроки для примирення, причому готова зробити це просто зараз – без тривалих передмов. Зрада другої половинки може зробити ці плани нездійсненними – не варто ризикувати стосунками.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці негативно ставляться до знайомств за протекцією, надаючи перевагу знаходженню супутників життя самостійно, а не за чийогось сприяння. Але в цей час є сенс зрадити свої принципи, оскільки посередництво друзів або знайомих здатне кардинальним чином змінити їхнє особисте життя. Так, людина, з якою їх – з метою створення сім'ї – познайомить хтось із ближнього кола, цілком може бути тією, яку вони марно шукали й досі не знаходили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам варто – хоча б на якийсь час – відволіктися від роботи й роздивитися на всі боки, причому не в переносному, а в прямому сенсі цього слова. Цілком імовірно, що поряд перебуває людина, яка давно мріє хоча б про незначний знак уваги представників знака. Варто до неї придивитися – а раптом це саме та, кого вони захочуть назвати своєю другою половинкою? Тим більше, що не можна весь час проводити за роботою, особисте життя не менше – а іноді й більш – важливе.

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