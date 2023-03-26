Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 27 березня до 2 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері. Кому пощастить у коханні цього тижня – від 27 березня до 2 квітня?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть розраховувати на несподівану й дуже важливу зустріч, яка здатна перевернути все їхнє життя. Незважаючи на легковажність цього знака, який належить до стихії Повітря, вони можуть виявитися неготовими до того, щоб відмовитися від звичного життєвого укладу і, як кажуть у таких випадках, знайти з коханою людиною рай у курені – для цього вони дуже люблять комфорт. Головне – не пошкодувати про втрачену нагоду стати щасливими.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особливо ті з них, хто останнім часом перебуває у невизначеному матримоніальному становищі – можуть отримати довгоочікувану пропозицію змінити статус "у стосунках" на статус "у шлюбі". Вирішивши прийняти її, представники знака візьмуться до своєї улюбленої справи – облаштування свого житла, яке і так є зразком затишку й комфорту. Але на думку представників знака, меж досконалості немає, а нові умови життя потребують радикальних побутових змін.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії цілком можу розраховувати на освідчення в коханні, на яке вони чекають вже доволі давно, – з якоїсь причини кохана людина з ним не поспішає. Та тепер настав час показати характер і самим представникам знака – вони можуть досить довго мучити партнера, не кажучи йому ні "так", ні "ні". Зрештою, звісно ж, погодяться, але час потягнуть, потішивши тим самим своє самолюбство, яке, як вони вважають, було ображене – як то кажуть, мають право.

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