Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 28 серпня до 3 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси й навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 28 серпня до 3 вересня?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, для яких найголовнішою життєвою цінністю є родина, зможуть просунутися на кілька позицій шляхом, що веде їх до заповітної мети. Найімовірніше, на цьому тижні вони ще не отримають офіційної пропозиції руки й серця, але на запрошення переїхати до будинку свого партнера з усіма наслідками, які звідси випливають, можуть цілком розраховувати. Головне – не стрибати від радості до стелі, а продемонструвати іншу – стриманішу – реакцію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – передусім тим із них, у кого останнім часом зіпсувалися стосунки з близькою людиною – варто спробувати їх виправити. Для цього їм потрібно зробити те, чого відчайдушно потребує їхній партнер: наприклад, виявити до нього трохи більше душевної теплоти. Представникам знака зробити це буде неважко, а кохана людина обов'язково оцінить бажання піти їй назустріч. Ну, а на майбутнє варто зробити важливі висновки про те, що стосунки не можуть бути грою в одні ворота.

Риби (19.02 – 20.03)

Риб очікує романтичне побачення з людиною, яку вони – виключно з об'єктивних причин – давно не бачили. Є сенс підготуватися до нього, визначивши заздалегідь теми для розмови: вони не мають її стривожити або тим більше образити, а лише розважити й забезпечити приємні емоції. До того ж, не варто квапити події, наполягаючи на тому, щоб стосунки перейшли в нову – більш активну – фазу: важливі події обов'язково стануться свого часу.

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