Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 3 до 9 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 3 до 9 квітня?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які нещодавно посварилися зі своєю другою половинкою і дуже переживають із цього приводу, мають бути готовими до того, що кохана людина визнає свою провину. Головне в такому разі – не "розчісувати" свою образу далі та не відштовхувати свого партнера, а прийняти його вибачення з готовністю й розумінням. Варто пам'ятати про те, що мир у стосунках коштує дорого, до того ж його дуже легко втратити і вкрай складно – а іноді неможливо – відновити в повному обсязі.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – через свою практичність та обачність – не вірять у дива, і даремно це роблять. Одним із таких чудес стане для них кохання з першого погляду, яке вони завжди заперечували навіть на рівні ймовірності. Цього тижня вони можуть зустріти людину, яка зачарує їх одразу – від перших хвилин знайомства, не встигнувши сказати і слова. Головне, щоб вони викликали відповідну реакцію у відповідь – нерозділене почуття навряд чи влаштує представників знака.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дуже обережні, тому рідко знайомляться на вулиці, віддаючи перевагу спілкуванню на роботі – там, за словами героїні культової кінокомедії, все якось надійніше і стабільніше. Але на цьому тижні їм варто змінити своє непорушне правило – своє кохання, а, можливо, й долю вони зможуть зустріти просто на дорозі. До того ж зовсім необов'язково в цьому разі оцінювати нового знайомого за зовнішнім виглядом – достатньо згадати, як Річард Гір в одязі безхатька прогулювався біля сміттєвих баків на Мангеттені.

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