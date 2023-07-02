Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 3 до 9 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 3 до 9 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам не варто відштовхувати від себе людину, яка, як їм здається, в минулому погано з ними вчинила. По-перше, та ситуація не така вже й однозначна, і представники знака неабияк себе накрутили, виставивши ситуацію виключно в чорному світлі. По-друге, той, кого вони вважають єдиним винуватцем усього, що сталося, хоча й самі доклали до цього руку, вже пожалкував і готовий продовжувати стосунки з чистого аркуша – можливо, варто спробувати?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які останнім часом страждають від невлаштованості свого особистого життя, необхідно зменшити рівень своїх претензій, планку якого вони підняли буквально до небес. Якщо їм вдасться спуститися з неба на землю, претендент на їхню увагу, а потім руку й серце знайдеться дуже швидко. Ба більше, цілком можливо, що їм вдасться налагодити стосунки з власним чоловіком, який, як з'ясується, далеко не такий поганий, як вони звикли вважати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям – щоправда, переважно тим, хто ще не зустрів свого кохання – треба бути готовими до того, що вони знайдуть його в найнесподіваніших місцях – наприклад, у сховищі під час тривоги. Головне для представників знака, які, на жаль, вирізняються легковажністю, – не прогаяти можливість влаштувати своє особисте життя. Можливо, новий знайомий спочатку не відповідатиме їхньому уявленню про ідеального партнера, але потрібно дати йому шанс "розкритися" повною мірою.

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