Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 31 липня до 6 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 31 липня до 6 серпня?
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнятам, яким, образно кажучи, важко пристати до якогось одного берега, цього разу необхідно буде зробити вибір між двома людьми, які претендують на їхнє серце. Зрозуміло, керуватися водночас необхідно почуттями – як кажуть, серцю не накажеш, але до аргументів розуму теж варто дослухатися: як відомо, стосунки, засновані на розрахунку, нічим не гірші інших, головне, щоб розрахунок був правильний.
Рак (22.06 – 22.07)
Ракам не варто вірити чуткам і пліткам про кохану людину, які в цей час можуть досягти їхніх вух. Навіть якщо у них виникнуть сумніви, насамеред, їм потрібно подумати про те, чому людина, яка їх розповсюджує, взагалі таке говорить – стане зрозуміло, що вона переслідує свою користь, а це вже зовсім інша історія. Але якщо представникам знака вдасться зберегти віру в порядність близької їм людини, стосунки з нею вийдуть на новий рівень.
Водолій (21.01 – 18.02)
Водолії можуть – нарешті! – отримати звістку, на яку довго чекали. Кохана людина, яка є її автором, навряд чи пояснюватиме причину свого тривалого мовчання, але представники знака повинні розуміти, що вона була дуже і дуже поважною. Та й навіщо копатися в тому, що вже минуло, якщо можна насолоджуватися моментом, отримуючи задоволення від того, що перебувають не в минулому чи в майбутньому, а тут і зараз.
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