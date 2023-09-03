Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 4 до 10 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 4 до 10 вересня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, яким палкість і збудливість властива у всіх життєвих сферах, насамперед демонструють ці якості в особистому житті, буквально обрушуючи їх на близьких людей. У цей час зірки наполегливо радять їм не лякати кохану людину своїм темпераментом та ентузіазмом, "тонко" натякаючи їм на те, що вже час оформити з нею стосунки офіційно або хоча з'їхатися для спільного життя. Якщо представникам знака вдасться виявити стриманість, все налагодиться само собою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам дуже важливо показати коханій людині, що вони можуть бути не лише непостійними й легковажними, але і серйозними та надійними. До того ж її може дратувати той факт, що вони, як їм здається, щодня спілкуються з різними людьми – властива представникам знака двоїстість виб'є ґрунт з-під будь-яких – навіть найміцніших – стосунків. Тому варто дати їм ще один шанс, припинивши випробовувати терпіння близької людини – воно не безмежне.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, які вирішать зробити сюрприз близькій людині, зірки наполегливо рекомендують думати не про себе, а про неї – обираючи те, що принесе задоволення саме їй. Інакше партнер може й не оцінити захід, на який будуть витрачені значні сили і кошти. У креативності представників знака сумнівів не виникає – тут усе буде зроблено ідеально, а ось сюрприз може виявитися зовсім нецікавий тому, для кого він призначений.

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