Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 7 до 13 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 7 до 13 серпня?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки рекомендують знизити градус претензій, які висуваються до близької людини – причому стосується це не лише нового знайомого, стосунки з яким ще не устоялися, а й подружжя, з яким прожили разом багато років. За минулий час кількість невдоволення перейшла в якість, тому щоразу все складніше і складніше не звертати на них уваги. Але варто подумати про те, чому ця людина досі поруч – можливо, це і є відповідь на запитання.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Для Стрільців, схоже, настав час переходити від млосних поглядів і слів до справи: необхідно виявити ініціативу у стосунках із людиною, якій вони симпатизують, оскільки вона, найімовірніше, тільки на це й чекає. Хтось має зробити перший крок, а переконання в тому, що це обов'язково має бути чоловік, є не більше ніж забобоном, яким саме в цьому разі не лише можна, а і треба знехтувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які більшу частину часу проводять у тумані любовних мрій, у реальному житті складно знайти людину, яка б їм відповідала. Але в цей час – із великою ймовірністю – доля зробить їм подарунок, про який вони давно мріяли. Правда, чоловік мрії цілком може бути не таким на вигляд, який малювали у своїх фантазіях представники знака, тому важливо не робити поквапливих висновків, припускаючи, що перше враження може виявитися помилковим.

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