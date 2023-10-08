Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 9 до 15 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 9 до 15 жовтня?

Лев

Леви дізнаються щось таке, що дуже їх потішить: їм стане відомо, що людина, якій вони відверто симпатизують, також має до них ніжні почуття. Зрадівши, вони думатимуть про те, як поводитися в цих обставинах: дати предмету свого кохання зрозуміти про своє ставлення чи покластися на долю й залишити все на самоплив. Втім, який би сценарій не вибрали, можна не сумніватися – вони зроблять усе якнайкраще.

Стрілець

Стрільцям необхідно бути готовими до зустрічі з людиною з минулого, з якою їх колись пов'язували романтичні стосунки. Цілком можливо, що ні з одного, ні з іншого боку почуття ще не згасли, тож можна спробувати почати все з тієї точки, де їм колись довелося зупинитися. Звісно, всім відомо, що двічі увійти до тієї самої річки неможливо, але чому б не спробувати?

Козоріг

Козороги – особливо ті з них, у кого останнім часом зіпсувалися стосунки з другою половинкою – матимуть шанс їх налагодити. Близькі й кохані люди охоче йтимуть на контакт, легко прощатимуть завдані образи та щиро каятимуться перед тими, кого зачепили самі. Втім, удача чекає і на представників знака, які ще наразі не зустріли людину, з якою їм захотілося б пов'язати свою долю – можливо, саме цими днями вдасться це зробити.

Читайте також: