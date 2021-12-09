Кому зі знаків зодіаку пощастить у роботі та кар'єрі цієї зими

Професійне везіння – річ вибіркова: сьогодні воно супроводжує одних, а завтра – інших.

Нинішньої зими все розвиватиметься за традиційним сценарієм: доля та зірки виберуть знаки зодіаку, до яких виявлять особливу симпатію, назвавши їх своїми улюбленцями. Кому пощастить у роботі цієї зими?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть розраховувати на несподіване – можна сказати, чарівне – просування кар'єрними сходами. До того ж, починатися все буде не з найприємніших подій: представники знака отримають від начальства завдання, яке вони кожен – зі своєї причини, категорично не захочуть виконувати. Але, за іронією долі, саме під час роботи над небажаним проєктом вони познайомляться з людиною, яка становитиме їм протекцію, її наслідком стане нова посада із відповідною – солідною – зарплатою.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви нинішньої зими несподівано для всіх – та, втім, і для себе самих – відчують потяг до творчості, кожен – до свого виду: комусь захочеться малювати, комусь – писати оповідання. Найголовніше у цей час – висунути свої роботи на суд критиків, кураторів, видавців та публіки. Можливо, їхні твори одразу й не кинуться скуповувати, але про них заговорять, а це вже важливо. До того ж, саме цей фактор відіграє важливу роль у їхньому везінні: створені представниками знака шедеври припадуть до душі знавцям – вони створять творцям рекламу, а там гонорари підтягнуться.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези зможуть стати самі собі чарівниками: їхнє професійне везіння буде безпосередньо пов'язане з генерацією приголомшливих ідей, а їх у представників знака нинішньої зими браку не буде. Але придумати щось нове та перспективне – лише половина справи, потрібно також визначитися з тим, як втілити свої плани у життя. Якщо всі стадії підготовки до реалізації нового проєкту будуть пройдені правильно, начальство гідно оцінить старання Терезів і заслужено підвищить – можливо, вдасться переступити через кілька сходинок кар'єрних сходів одразу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – особливо ті з них, у кого за плечима великий та вдалий професійний досвід – зіткнуться з тим, що репутація, на яку вони працювали попередній час, тепер попрацює на них. Представники знака можуть отримати нове призначення або проєкт, про який мріють усі співробітники, що працюють поруч. Потрібно буде виправдати довіру, яку їм нададуть, але з цим у Скорпіонів складнощів точно не виникне – вони точно знають, що і як треба зробити. Головне, зосередитися на виконуваній роботі та пам'ятати, що до везіння повинна додаватися завзята робота.

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