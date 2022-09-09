Кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 10-11 вересня

Ці вихідні вирізняються різким контрастом – нам доведеться пройти складний і тривалий шлях від чорного до білого, від зла до добра, від світла до пітьми, від розпачу до ейфорії.

10 і 11 вересня – протилежні один одному, як земля і небо: і якщо в перший день вдасться не піддатися обставинам і, проявивши характер, наполягти на своєму, то другий день можна буде провести в найкращому стані, та й обставини складатимуться максимально сприятливим чином. Кому пощастить у такий – цікавий – час?

Субота, 10 вересня – день, який астрологи називають часом випробувань, які необхідно пройти з гідністю, інакше вони не найкращим чином позначаться на наступному житті – якщо і не всьому, то на найближчих кількох місяцях точно. Вплив темних сил у цей час може бути настільки сильним, що впоратися з ним буде хоча і складно, але можливо, головне – сила волі й бажання. За позитивного результату боротьби зі злом неділя, 11 вересня, стане одним із найщасливіших днів місяця – гармонія, яка зазвичай панує у такий час у всіх сферах життя, увійде в резонанс із комфортним душевним станом.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям доля – чи зірки? – приготувала сюрприз: цікава й перспективна професійна пропозиція з підвищенням, яку їм зроблять, незважаючи на вихідні. Найімовірніше, йтиметься про зміну місця роботи, тож із нинішнім представникам знака доведеться розпрощатися, але, схоже, особливо турбуватися з цього приводу вони не стануть – перспективи там уже не спостерігаються.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви можуть розраховувати на те, що ми звикли називати "щастям в особистому житті". Зрозуміло, що для кожного представника знака зірки приготували свій – важливий лише для них – сценарій, але важливо не це, а те, що події цих днів призведуть до позитивних змін: вихід стосунків на новий якісний рівень цілком може призвести до набуття нового статусу – для кого нареченої, а для кого і дружини.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки нададуть рідкісний шанс відкрити власний бізнес, про який вони так давно мріяли. На початку наступного тижня складуться сприятливі умови для реалізації планів представників знака, тому варто поквапитися та витратити вихідні на складання планів загалом, та бізнес-планів зокрема. Необхідно врахувати навіть найдрібніші деталі – від них, зрештою, залежатиме успіх.

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