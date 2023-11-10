Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 11-12 листопада

Нинішні вихідні дуже схожі, умовно кажучи, на поєднання льоду і полум'я, світла й тіні, добра і зла, що необхідно враховувати, плануючи дії на ці дні.

11 і 12 листопада – кардинально протилежні один одному за енергетикою, від повного "мінуса" до повноцінного "плюса", що дозволить за два дні прожити й відчути цілий спектр почуттів і відчуттів, на що раніше пішов би щонайменше місяць. Кому пощастить цими днями?

Субота, 11 листопада, – день чистої та світлої енергетики, яку не можна порушувати різкими рухами, словами й думками. Гарний результат – і це ідеально підходить для вихідного дня – дадуть будь-які роботи на землі, від збирання листя в саду до початку будівництва заміського будинку. Щоправда, особливо грандіозним проєктам може стати на заваді погане самопочуття, яке часто доводиться відчувати в такий місячний день, у такому разі найкраще присвятити його відпочинку.

12 листопада, неділя, – найскладніший і найнебезпечніший у всьому місячному календарі день, коли скрізь і в усьому необхідно дотримуватися обережності. Треба звести до мінімуму спілкування навіть із близькими людьми, відмовитися від будь-яких – особливо серйозних – справ, не виходити на вулицю у темний час доби, а ще краще – взагалі не залишати домашніх стін.

Овен

Овнам зірки обіцяють успіх у бізнесі. Можливо, якщо врахувати характеристику нинішніх вихідних, таке твердження може здатися дивним, але навіть у такий час ніхто не заборонить представникам знака продумувати чергові цілі та планувати дії щодо їх досягнення, що в цей час – особливо в суботу – виявиться максимально ефективним і, як наслідок, призведе до успіху – як професійного, так і фінансового.

Терези

Терезам пощастить у вирішенні питань, так чи інакше пов'язаних із нерухомістю. Незалежно від того, яке завдання перед ними стоїть – оренди, купівлі чи продажу житла, – в будь-якому разі вони виявляться однаково успішними. Також можна братися до ремонту, особливо якщо він уже давно стоїть на порядку денному. Звісно, для всього вищезазначеного найкраще підходить субота, в неділю бажано взяти таймаут і відпочити.

Риби

Рибам вдасться встановити мир у взаєминах із близькою людиною – рідною чи другом, стосунки з якою останнім часом є дуже напруженими. Щойно стане зрозумілою причина виникнення напруженості – а її вдасться встановити цими вихідними, – буде зрозуміло, як вийти із ситуації. І перепад місячної енергії, якого ми зазнаємо цими днями, перешкодою не стане – радше навпаки: це закріпить отримані знання і покращить стосунки.

Читайте також: