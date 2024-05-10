Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 11-12 травня

Нинішні вихідні, 11 та 12 травня, не найкращий час для відпочинку, причини для цього можу бути різними, але підсумок – один: провести час у спокої та байдикуванні не вдасться, тож не варто й намагатися.

У суботу, 11 травня, всі ми відчуватимемо невдоволення собою, нами опанують поганий настрій та апатія, які можна буде «вилікувати» лише роботою – якщо і не професійною, що в суботу цілком зрозуміло, то хоча б господарською, що хоч і не ідеально але підходить для вихідного дня. Головне, не залишатися наодинці зі своїми думками – вони цього дня можуть довести до депресії.

Неділю, 12 травня, шкода витрачати на бездіяльність – це час кардинальних змін, які насамперед стосуються професійних питань, яким і треба присвятити день. Якщо сил для початку нового проєкту виявиться недостатньо, потрібно хоч би все ретельно обміркувати, тоді вже завтра – у понеділок – можна розпочати реалізацію своїх планів.

Лев

Леви можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах – починаючи з господарських та побутових справ та закінчуючи вирішенням професійних питань. Головне – вірити в себе і свої сили: як правило, із самооцінкою у представників цього знака проблем немає, але сьогодні вони можуть засумніватися в тому, що впораються з поставленим перед ними завданням – необхідно знайти спосіб підтримати себе.

Діва

Діви з подивом виявлять, що проблеми, які останнім часом негативно відбивалися на їхньому житті та душевному спокої, зникають одна за одною, начебто самі собою – без жодних зусиль з їхнього боку. Всьому «виною» – розташування зірок, які на диво доброзичливо поставляться до представників саме цього знака, тож дивуватися таким подарункам долі не слід.

Стрілець

Стрільці – особливо ті з них, хто незадоволений ситуацією, що склалася в їхньому житті, – отримають рідкісний шанс «обнулити» її, розпочавши все з чистого аркуша. Зірки, які будуть волати до представників знака, просять їх тільки про одне: не наробити колишніх помилок – важливо пам'ятати про те, що і цього разу в їхніх проблемах була винна не «лиходійка-доля», а вони самі – через властиві їм поспішність та необачність.

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