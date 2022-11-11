Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 12-13 листопада

12 і 13 листопада є протилежністю у всьому: в енергетиці, яка переходить від цілковитого негативу до позитиву; у настрої, який, сягнувши дна, різко підніметься вгору; у ставленні до дій, коли те, що ще вчора перебувало під забороною, буде рекомендовано. Людина, пройшовши через випробування першого дня, оновиться і дозріє для життя і діяльності у другий, коли простір навколо неї, здолавши морок, заграє яскравими фарбами. Кому пощастить у такий дивовижний час?

Субота, 12 листопада – один із найскладніших і найважчих днів місячного календаря, коли здається, що світ руйнується, а майбутнє постає перед людиною в похмурому та безнадійному світлі. Такий настрій та світогляд не мають нічого спільного з реальністю, вони – не більше ніж вплив мінливого Місяця, тож не варто засмучуватися з цього приводу. Але й зовсім не брати до уваги його знаки та застереження теж не варто – вони можуть позбавити неприємностей, якими загрожує цей – конфліктний – час. Щоб не втрапити в неприємну історію, необхідно максимально скоротити спілкування з людьми навколо – особливо незнайомими чи неприємними. Ще краще – і вихідний день надає таку можливість – взагалі не виходити на вулицю, тоді можна буде пережити цей непростий час без втрат – як моральних, так і матеріальних.

Неділя, 13 листопада, незважаючи на цифру, яку ми звикли вважати небезпечною, – дуже сприятливий та оптимістичний день. Він вдалий для будь-яких починань – як професійних, так і побутових, але якщо немає бажання займатися ними у вихідний, то отримувати фінансові подарунки від долі, які ймовірні в цей час, будуть готові всі.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки наполегливо рекомендують ухвалити рішення, з яким вони – через його складність та відповідальність – тягли досі. Щоб зрозуміти, яким воно має бути, представникам знака необхідно налаштуватися і відволіктися від навколишньої дійсності. Посилити зосередженість допоможе відкритий вогонь – наприклад, камін, що горить, а в разі його відсутності – свічка. Ухвалене таким чином рішення виправдає себе на всі сто відсотків.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам у ці дні необхідно звернути увагу на те, що радить їм інтуїція. Представники цього розважливого і прагматичного знака часто нехтують її аргументами і даремно це роблять: так, наприклад, цими вихідними саме вона підкаже їм перспективну ідею, реалізацію якої можна буде розпочати вже наступного понеділка. В разі втілення в життя вона не лише підвищить професійний авторитет, але й принесе багато грошових знаків.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які в листопаді святкують день народження, зірки приготували особливий сюрприз: виконання будь-якого – навіть найсміливішого – бажання, яке досі здавалося нездійсненним. Щоправда, для цього доведеться дотриматися однієї умови: зрозуміти, чого саме вони хочуть, а це – якщо врахувати велику кількість можливостей, які вони надають – може бути зовсім непросто. Зірки радять представникам знака просити від вищих сил найважливіше, а все інше з часом додасться.

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