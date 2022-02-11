Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними –12-13 лютого

Цьогорічні вихідні – 12 та 13 лютого – у тимчасовому відношенні спрямовані у різні боки, являючи собою єдність та боротьбу протилежностей.

Так, субота уособлює минуле, яке повертається в наше життя, щоб ми змогли виправити скоєні на той час помилки, а неділя спрямована в майбутнє, створюючи всі умови для підготовки до нових починань. Кому пощастить у цей цікавий час?

Субота, 12 лютого, – день повернення до подій минулого, недаремно його символом є колесо, яке, прокрутившись, завжди повертається до однієї і тієї ж точки. Декого із нас у цей час може відвідати відчуття дежавю, зірки надсилають його нам не для сентиментальних спогадів, до яких ми мимоволі будемо вдаватися, а для того, щоб знайти пов'язані з колишнім незавершені процеси та стосунки і поставити щодо них усі крапки над "і". Упоравшись із поставленим завданням, вже в неділю, 13 лютого, можна буде ставати до реалізації нових – у всіх сенсах перспективних – проєктів або хоча б підготовки до них. Девіз дня: "Від слів до справи" – інакше енергія, відпущена зірками на цей – один із найщасливіших у місячному місяці – день, піде як вода в пісок і буде витрачена даремно.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки наполегливо рекомендують поринути у прекрасне. Якщо у них є така можливість, можна вийти з дому та відвідати театр, музей чи виставку. Якщо ж з якоїсь причини представники знака захочуть залишитись вдома, до їхніх послуг хороші фільми, літературна класика – найкраще, якщо йтиметься про поезію – і музика. Цікаво, що в результаті вони отримають не тільки задоволення, що закономірно, а й знайдуть відповідь на важливе запитання, яке не можуть відшукати вже досить тривалий час: його підкаже сюжетний хід у романі чи музична тема у давно, здавалося б, відомому творі.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які останнім часом часто відчувають занепад сил, видасться чудовий шанс вирішити цю проблему. Найімовірніше, причина їхнього нездужання не в хворобі, а в перевтомі, та й властивий цьому часу авітаміноз теж дається взнаки. Запрошення друзів сходити до SPA-салону або аквапарку буде дуже доречним: провівши в таких закладах більшу частину дня, можна буде не тільки отримати максимум задоволення, а й підбадьоритися, а також підвищити імунітет — водні процедури завжди цьому сприяють, так що не варто відмовлятися від такої можливості.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям необхідно бути готовими до зустрічі з людиною з минулого, з якою їх колись пов'язували романтичні стосунки. Цілком можливо, що ні з одного, ні з іншого боку почуття ще не згасли, тому можна спробувати почати все з тієї точки, на якій їм колись довелося зупинитися. Звичайно, всім відомо, що двічі увійти в одну й ту саму річку неможливо, але чому б не спробувати, якщо доля через свою доброту дає другий шанс. Велика ймовірність того, що складуться обставини, необхідні для щасливого продовження історії кохання.

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