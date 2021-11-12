Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 13-14 листопада

Нинішні вихідні, 13 та 14 листопада, матимуть мало спільного з днями, призначеними для відпочинку та релаксу.

Навпаки, чим активніше ми діятимемо, тим краще: в результаті можна досягти серйозних професійних висот, про які досі доводилося лише мріяти. Кому пощастить у цей результативний час?

Субота, 13 листопада, час, коли будь-яка розпочата справа неодмінно виявиться успішною, незалежно від того, буде вона професійною чи побутовою. Можна розпочинати реалізацію нового проєкту, відкривати власний бізнес, розпочинати будівництво заміського будинку чи ремонт у квартирі – всі ці починання приречені на успіх. Втім, забувати про те, що на календарі вихідний теж не слід: необхідно знайти час для сім'ї: поговорити з батьками, погуляти зі своєю другою половинкою, погратися з дітьми.

Неділя, 14 листопада, чудовий час для того, щоб продовжити розпочате у суботу, – для цього складуться максимально сприятливі умови. Єдине, від чого варто відмовитися, – це фінансові операції, передусім ідеться про купівлю-продаж: навіть про незначні придбання говорити не доводиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни можуть розраховувати на великі фінансові надходження, які – зовсім несподівано для них – зроблять їх цілком заможними людьми. Найголовніше для них у цей час – добре продумати, як витратити суму, що впала як сніг на голову. Не варто витрачати її на дрібниці, без яких легко можна обійтися, а ось витратити гроші на те, про що давно мріяли, представникам знака, можна й треба. Чому б, наприклад, не відкрити власну справу, яка приноситиме і задоволення, і прибуток.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят очікує романтичне побачення, яке може мати не менш романтичні наслідки: наприклад, у вигляді освідчення в коханні або пропозиції руки та серця. Втім, тим, хто не отримає запрошення і, відповідно, того, що за ним буде, теж не варто засмучуватися. Велика ймовірність того, що саме цими вихідними вони зустрінуть людину, яку вважатимуть своєю другою половинкою. Важливо не пройти повз свою долю, яка на перший погляд може здатися нічим не примітною.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки наполегливо рекомендують провести час із сім'єю – особливо це стосується дітей та літніх родичів, яким представники знака останнім часом приділяли вкрай мало уваги. Тепер, схоже, настав час повертати борги, і той факт, що вони – моральної якості, значення цих дій не применшує. Втім, не варто сприймати їх як жертву: у розмові зі старшими спливуть важливі та цікаві факти з життя сім'ї, включаючи родичів до сьомого коліна – ці знання незабаром можуть стати в пригоді.

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