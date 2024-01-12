Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 13-14 січня

Нинішні вихідні, 13 та 14 січня, підходять для відпочинку частково: активні дії в цей час – не найкращий варіант, краще вибрати пасивний режим, тим більше, що в ньому також можна знайти багато приємних моментів.

Субота, 13 січня, час, коли на чільне місце поведінки будь-якої людини вийдуть дратівливість і агресивність – не найкращий настрій для того, щоб спілкуватися з оточення. Занадто велика ймовірність посваритися навіть із рідними та близькими, що навряд чи сприятливим чином позначиться на внутрішньому стані та кліматі в сім'ї. У разі конфлікту зі сторонніми людьми небажано уникати зіткнення – бажано постояти за себе, давши відсіч, інакше кривдник може вирішити, що йому все зійде з рук. У неділю, 14 січня, незважаючи на внутрішній діалог між силами світла та темряви, що йтиме в душі кожної людини, та календарний вихідний, не можна не діяти. Потрібно знайти заняття – найкраще, домашній клопіт, який відверне від сумних і неприємних думок.

Телець

Тельці зможуть робити те, що люблять найбільше – проводити час на втіху. Відсутність різких рухів, улюблені фільми, нові романи, смачна їжа, приготована на Старий Новий рік – що ще потрібне представникам цього гедоністичного знаку? Додайте до цього довгоочікувані приємні новини, які вони можуть отримати в цей час, і стане зрозуміло, що вихідні у них вдалися на всі сто відсотків.

Діва

Дівам, які давно намагаються знайти квартиру або дачу своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який у цей час запропонує рієлтор, потрібно погоджуватися, не роздумуючи – побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування. Після цього залишиться лише підписати відповідні документи, а у понеділок, коли відкриються банки, сплатити за своє придбання.

Стрілець

Представники знака можуть отримати виплати, на які вже не сподівалися – наприклад, їм виплатять давній забутий гонорар або повернуть борг, на який махнули рукою. Найкраще витратити гроші на дороге та дуже важливе придбання, на яке раніше категорично не вистачало фінансів.

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