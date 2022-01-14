Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними —15-16 січня

Нинішні вихідні — 15 та 16 січня — дві крайності, які доповнюють одна одну, що неодмінно позначиться на подіях цих днів.

З повним правом можна сказати, що якщо суботній день занурить нас у пекло — або, якщо хочете, у підземелля, — то неділя піднесе нас на небеса, а значить, як у першу, так і в другу добу необхідно бути обережним. Кому пощастить нинішніми вихідними — 15 та 16 січня?

У суботу, 15 січня, на думку зірок, активізуються сили пітьми, які — зі зрозумілих причин — не найкраще впливають на психіку людини. Від внутрішніх — зовнішніх — "демонів", як правило, особливо сильно страждають люди вразливі та недовірливі, які, як заведено говорити, приймають все близько до серця, але і тим, хто міцно стоїть на ногах і не вірить у вплив потойбічних сил, теж доводиться непросто. Встояти перед негативним впливом зіркового впливу зможуть лише ті, хто збереже спокій, контролюватиме свої слова та вчинки, а також займеться благодійністю та захистом тих, хто потребує допомоги та опіки. Якщо цей неприємний у всіх сенсах день вдасться провести на позитиві, то вже в неділю, 16 січня, в день кришталевої чистоти та гармонії, можна буде перевести дух. Цей час сприятливий для розумової та інтелектуальної діяльності, енергії, яку відпустять нам у цей час зірки, вистачить на найважливіші та найперспективніші задуми. Одразу ж ставати до їхнього втілення в життя необов'язково — все-таки на календарі вихідний, але якщо буде зовсім не сила терпіти, то чому б не спробувати?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам вдасться налагодити стосунки з людьми, з якими їх останнім часом розділила сварка як серйозна, так і не дуже. Їм вдасться знайти необхідні слова для того, щоб пояснити як свою поведінку, так і причину, через яку вони так довго чекали і навіть не намагалися перепросити. Втім, ображена ними сторона теж сьогодні буде — як ніколи — налаштована на примирення: все, що наведуть їм як доказ своїх добрих почуттів представники знака, вони приймуть на віру без жодних умов та сумнівів.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, у яких цими днями розіграється фантазія — до того ж так, що їм позаздрять найвідоміші автори фентезі у світі, необхідно звертати увагу на ідеї, вихідними спадуть їм на думку. Можливо, створення повноцінного роману, написаного у цьому жанрі, вони й не потягнуть, але сформулювати професійну раціоналізаторську пропозицію чи придумати, як полегшити чи прикрасити свій побут, цілком можуть. У першому разі представники знака зможуть отримати заохочення від начальства, у другому — задоволення від комфортної домашньої атмосфери.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, мабуть, пощастить більше за всіх: якщо дозволить епідемічна ситуація — а, схоже, вона не стане перешкодою, вони нарешті зможуть вирушити в подорож, про яку мріяли від самого початку пандемії. Не буде жодних проблем ні з транспортом, ні з готелем, ні з екскурсіями, до яких представники знака дуже ласі. Головне, нікуди не поспішати і отримати від поїздки, навіть якщо вона виявиться короткостроковою, задоволення, нестачі в якому не буде.

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