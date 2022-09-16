Кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні 17-18 вересня

17 і 18 вересня об'єднані одним чинником: як першого, так і другого дня необхідно буде зробити над собою зусилля, тож розслабитися до пуття не вдасться. Однак це не означає, що час категорично невдалий для відпочинку, просто він буде активнішим, ніж зазвичай. Кому пощастить у цей непростий, але цікавий час?

Субота, 17 вересня, – день напруженої інтелектуальної роботи, коли людині може відкритися мудрість – як професійна, так і життєва. Вона допоможе не лише переглянути деякі аспекти свого світогляду, але й зробити важливі висновки, які допоможуть не припуститися серйозних помилок у майбутньому. До речі, розуміння про те, що таке добре і що таке погано, знадобиться нам уже в неділю, 18 вересня. День виявиться не найлегшим у плані стосунків зі своїм оточенням – особливо близькими та коханими людьми. Схоже, все йтиме до того, що вони ось-ось розладнаються, але зроблена напередодні внутрішня робота, яка включає роботу над помилками, допоможе уникнути негативного розвитку подій.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особливо тим із них, хто займається науковою роботою чи творчістю – вдасться зробити важливе відкриття або під впливом раптового натхнення створити видатний витвір мистецтва, який без зайвої скромності можна буде назвати шедевром. Як у першому, так і в другому випадку за науковим та креативним успіхом підуть визнання у професійних колах і фінансових успіх.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам вдасться зробити важливе відкриття у сфері стосунків із кимось із близьких їм людей – друзів чи коханих. Останнім часом представників знака засмучувала відсутність взаєморозуміння між ними і цією людиною, причиною якого недовірливі представники знака вважають якусь таємницю. Сьогодні вони – на превелике полегшення – дізнаються, що привід, який мало не посварив їх, простий і банальний.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам зірки нададуть щасливу можливість позбутися підозр щодо коханої людини, які отруювали їхнє існування останнім часом. Дізнатися, що приводів для цього вони не мають, представникам знака можна буде, просто задавши пряме запитання. На превеликий подив, вони отримають таку ж пряму відповідь, з якої зрозуміють: причин для занепокоєння вони не мають.

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