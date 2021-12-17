Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними –18-19 грудня

Нинішні вихідні – 18 та 19 грудня – нерозривний зв'язок, що веде від простого до складного і від важкого до доброго.

Від енергетики спокуси та спокус, які будуть долати нас, тому необхідно чинити опір їм щосили, ми перейдемо до атмосфери загальної гармонії та благоденства. То кому пощастить у цей цікавий час – 18 та 19 грудня?

Субота, 18 грудня, – не найпростіший час, який може негативно позначитися на психологічному стані людини. Навколишні люди можуть демонструвати більше агресії, ніж зазвичай, що може зачіпати і морально травмувати — особливо тих, кому властива підвищена емоційність, вразливість і недовірливість. Найважливіше в цей час – не піддаватися на численні провокації, зберігати спокій і не робити – і навіть не думати – нічого такого, про що згодом – з великою ймовірністю – незабаром доведеться пошкодувати. Потрібно бути тихіше за воду і нижче трави – необхідно просто пережити цей день, і тоді вже в неділю, 19 грудня, моральний стан кожного з нас значно поліпшиться. Це час загальної світової гармонії, в який, проте, не варто робити різких рухів. Він сприятливий для пасивного відпочинку, спілкування з рідними та улюбленими людьми та занять, які приносять задоволення.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – особливо тим, хто посварився з найкращим другом або коханою людиною – вдасться знайти вдалі шляхи до примирення. Необхідно вивести свого візаві на серйозну розмову, можливо, навіть суперечку – не варто її боятися, оскільки саме в такому спілкуванні, як відомо, народжується істина. Якщо вдасться її досягти, то слідом прийде і примирення, якого прагнуть обидві сторони, а це, своєю чергою, призведе до величезного морального полегшення – представникам знака здасться, що з душі впаде важкий камінь.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки радять вирушати у подорож, про яку вони давно мріяли, – наприклад, до столиці однієї з європейських держав. Воно виявиться надзвичайно вдалою: вдасться купити більш ніж вигідні квитки, вигідно забронювати номер у хорошому готелі, прогулянки містом виявляться приголомшливими, а відвідування культурних об'єктів та музеїв – пізнавальними. Спогадів – та фотографій – у результаті вистачить надовго. Головне, щоб склалася сприятлива епідемічна ситуація, але з цим, схоже, зараз проблем бути не повинно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – особливо тим, хто давно збирався офіційно оформити свої стосунки з коханою людиною – зірки наполегливо рекомендують вирушати до РАЦСу, оскільки умови для цього складуться оптимальні. До сімейного життя, що почалося в цей час, виявиться застосованою казкова формула: "Вони жили довго і щасливо". Її основою стане рідкісне порозуміння, яке дозволить оминути масу підводного каміння, що трапляється у всіх, а повага, яка згодом змінить пристрасть, позбавить сварок, зрад і конфліктів.

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