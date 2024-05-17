Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 18-19 травня

Нинішні вихідні, 18 та 19 травня, будуть надто переповнені енергією і, як наслідок, емоціями, що погано поєднується з пасивним відпочинком, та й з байдикуванням теж – має сенс використовувати ці дні з більшою користю.

У суботу, 18 травня, в енергії нестачі не буде, швидше, навпаки, але не кожному з нас вдасться опанувати цей потужний потік, який постійно намагатиметься вислизнути з «рук». Тому важливо грамотно розставити пріоритети, обираючи до роботи ті справи, які мають першорядне значення. Від будь-яких – навіть незначних – операцій слід відмовитися, вдалими вони не стануть, а замість прибутку принесуть збитки.

У неділю, 19 травня, почуття потрібно тримати під контролем розуму та логіки, під їхнім впливом можна буде зробити вчинки, які, насамперед, зашкодять самій людині – не дивно, що про них згодом доведеться пошкодувати. А ось співчувати та допомагати іншим людям не тільки можна, а й потрібно.

Овен

Овнам зірки радять сконцентруватися на особистому житті, події в якому не можуть не потішити їх. Щоправда, можливо, вони будуть розвиватися не зовсім за тим сценарієм, який вони вигадували у своїх мріях, але тут головне – не втручатися у справи провидіння, воно краще знає, що і як має скластися, а своєю самодіяльністю можна тільки все зіпсувати.

Телець

Тельці, незважаючи на притаманні їм лінощі, цими днями відчують рідкісний для себе трудовий ентузіазм: їм захочеться буквально згорнути гори, і вони зможуть здійснити більшу частину задуманого і запланованого. Найголовніше для представників знака – вчасно зупинитися та відпочити, інакше їм не вдасться вчасно відновити сили.

Козоріг

Козороги, які категорично не вірять у містику та езотерику, сьогодні – під впливом подій цих днів – змінять свою точку зору. Знаки, які надсилатиме представникам знака Всесвіт та їхня власна підсвідомість, передбачать їм винятково приємні події, які відбудуться в найближчому майбутньому – втім, провісники їх дадуть про себе знати вже цими вихідними.

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