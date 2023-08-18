Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 19-20 серпня

Нинішні вихідні підходять для відпочинку лише частково, а сам він може коливатися від максимально пасивного проведення часу до максимально активного, а потім – назад.

19 та 20 серпня – дні кардинально протилежної енергетики, що ж до вибору способів відпочинку та релаксації, то вони будуть передусім пов'язані зі спілкуванням – точніше, з його присутністю чи відсутністю. Кому пощастить у цей час?

Субота, 19 серпня, не найсприятливіший день місячного календаря: протистояння добра і зла, яке притаманне цьому місячному дню, робить нас уразливими – ми надто близько приймаємо не лише недобрі слова когось із оточення, а й чиїсь засуджувальні погляди. Втім, уникнути такого ефекту нескладно і те, що на календарі вихідний, відіграє в цьому сенсі позитивну роль. Зірки радять особливо вразливим із нас залишатися вдома чи – хоча б! – скоротити, а то й взагалі звести до мінімуму спілкування з оточенням. Відпочинок у такому разі буде пасивним, але він нітрохи не гірше дозволить підготуватися до нового робочого тижня, ніж його активний різновид, тим більше, що розпочинати роботу над новими проєктами можна буде, не чекаючи понеділка. Неділя, 20 серпня, день радикальних змін – насамперед професійних. Тим, хто, незважаючи на вихідний день, вирішить не відпочивати, а діяти, бажано дотримуватися чіткого плану, не відволікаючись на порожні розмови та вирішення питань, які цілком можу зачекати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці цілком можуть розраховувати на прибуток, який прийде з найнесподіваніших джерел – у кожного представника знака він буде своїм: одним повернуть борг, іншим виплатять премію або подарують енну суму. У будь-якому разі — головне: визначитися, на що витратити гроші, що звалилися на голову. Прикро буде, якщо вони, витрачені на дрібниці, без яких цілком можна обійтися, виявляться буквально викинутими на вітер.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки радять приготуватися до приємних змін в особистому житті. Наприклад, їм несподівано стане відомо, що людина, якій вони симпатизують, відчуває до них аналогічні – романтичні – почуття. Велика ймовірність того, що це відкриття стане початком яскравого і тривалого роману, який – і це може бути – закінчиться офіційним оформленням взаємин – не варто втрачати такий шанс.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які з недовірою ставляться до будь-якої містики-езотерики, зірки наполегливо рекомендують звертати увагу на знаки, які надилатиме їм Всесвіт. Вони обіцятимуть представникам знака несподівані події, які перевернуть їхнє життя з ніг на голову. Для кожного доля приготувала щось своє – від пропозиції нової роботи до освідчення в коханні чи звістки про вагітність, головне, що розвиватися події будуть у щасливому ключі

Читайте також: