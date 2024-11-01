Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 2-3 листопада

Нинішні вихідні, 2 і 3 листопада, мають абсолютно різну – іноді навіть протилежну – енергетику, але саме цей фактор робить їх сприятливими для відпочинку.

Субота, 2 листопада, день чистої та світлої енергетики, завдяки якій можна будувати плани на майбутнє, ставити запитання, вчитися чогось нового – будь-які знання засвоюватимуться легко та швидко. Також можна – і потрібно – допомагати іншим людям, які потребують підтримки та сприяння: така благодійність позитивно позначиться як на житті самої людини, так і на світі загалом – він стане хоч трохи кращим та добрішим.

Енергетика неділі, 3 листопада, буде мінливою: зранку всі ми відчуємо дратівливість – аж до агресії, яка, спрямована проти навколишніх людей, призведе як мінімум до суперечки, а як максимум – до серйозного конфлікту, тому потрібно звести спілкування до мінімуму, а ще краще — взагалі не залишати стіни дому. У пообідній час негатив почне відступати, а життя поступово повернеться до мирного русла. Кому пощастить у такий час?

Близнята

Близнята зможуть звернути будь-які події, учасниками яких вони стануть, винятково собі на благо. Як вони це роблять – у більшості випадків є загадкою, але майстерність, яку вони демонструють у таких випадках, найвищого рівня. Ось і зараз там, де інші втратять, представники цього підприємливого та винахідливого знака – придбають: у цьому випадку їхній успіх торкнеться фінансової сфери.

Терези

Терезам, які вміють зачаровувати оточення, – особливо якщо йдеться про представників протилежної статі, – спілкуючись із ним, зможуть знайти спосіб зміцнити своє матеріальне становище. В одній із розмов вони дізнаються про можливість отримати в роботу новий – багатообіцяльний у фінансовому сенсі – проєкт, внаслідок чого їм залишиться тільки потурбуватися і стати першими у списку кандидатів на нього.

Скорпіон

Скорпіонам вдасться налагодити стосунки з людьми, з якими їх останнім часом розділила сварка як серйозна, так і не дуже. Їм вдасться знайти необхідні слова для того, щоб пояснити як свою поведінку, так і причину, через яку вони так довго чекали і навіть не намагалися перепросити. Втім, скривджена ними сторона теж сьогодні буде як ніколи налаштована на примирення.

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