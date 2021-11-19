Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 20-21 листопада

Цьогорічні вихідні – 20 та 21 листопада – ідеально підходять для того, для чого вони, власне, і призначені – для відпочинку та релаксу.

І якщо один день призначений для активного відпочинку, то другий дозволить не тільки перевести дух після свят, а й – за допомогою релаксу – набратися сил та енергії для наступного робочого тижня. Кому пощастить у цей приємний у всіх сенсах тчас?

На суботу, 20 листопада, випадає місячний день, пов'язаний зі святами та веселощами. На таку його особливість люди звернули увагу ще за античних часів, тому саме на цей час призначали свята, присвячені культу бога виноробства Вакха. Цьогорічна субота не стане винятком: вона гарна для урочистостей для будь-якої вікової категорії – від маленьких дітей до літніх родичів. Єдине, про що важливо пам'ятати в цей час – необхідність контролювати свої емоції і, як наслідок, свою поведінку. Велика ймовірність того, що вже на ранок неділі багатьом стане соромно за те, що вони сказали або зробили щось несподіване – аж до танців на столі. Неділя, 21 листопада, категорично не підходить для серйозних справ, але якщо професійні питання у вихідний навряд чи хтось вирішуватиме, побутовий клопіт буквально притягуватиме до себе. Незважаючи на бажання навести лад у будинку, щоб у будні не відволікатися на ці заняття, не варто ним спокушатися – успіхом воно не увінчається. Краще присвятити цей день відпочинку як активному, так і пасивному.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки радять зайнятися творчістю — щоправда, з однією умовою: вона має бути для них не роботою, а задоволенням. Втім, якщо цими днями представники знака зможуть створити щось справді варте уваги – наприклад, написати картину, скласти розповідь, пошити чи зв'язати сукню, в якій не соромно буде вийти на подіум – їхня творчість згодом цілком зможе стати справжньою роботою – тобто, бюджетоутворювальною справою. Але це станеться через час, поки потрібно просто провести час із задоволенням.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам цими днями рекомендується дослухатися до своєї інтуїції, вона допоможе їм зробити важливі – керівні – висновки їхнього майбутнього. Саме сьогодні, розглядаючи різні варіанти свого бізнесу та визначаючи перспективність різних напрямкв, вони зможуть вибрати найкращий із них, але тільки в тому разі, якщо відкинуть убік докази розуму. Цього дня він буде не в кращій формі, тому підведе, а ось інтуїція, ґрунтуючись на спостереженнях та міркуваннях підсвідомості, допоможе зробити єдино правильний висновок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям зірки радять сконцентруватися на особистому житті, тим більше, що у них будуть усі шанси для того, щоб воно – і зараз, і в майбутньому – склалося якнайкраще. Взаємини, які зав'яжуться в цей час, мають всі шанси на щасливе продовження. Велика ймовірність того, що вони приведуть до офіційної реєстрації шлюбу, який триватиме довго і буде вдалим: подружжя зв'яже не тільки кохання і пристрасть, але й однаковий світогляд, що цементує сім'ю міцніше за будь-які інші чинники.

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