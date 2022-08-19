Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 20-21 серпня

Цьогорічні вихідні минуть як один прекрасний день – як у прямому, так і у переносному значенні слова.

Цьогорічні вихідні минуть як один прекрасний день – як у прямому, так і в переносному значенні слова.

Календарні дні, 20 та 21 серпня, випадають на один – 24-й – місячний день. Якщо він є буднім днем, можна ставати до будь-яких – найсерйозніших та найтрудомісткіших – проєктів, але оскільки йдеться про суботу та неділю, колосальну силу цього часу потрібно направити на повноцінний відпочинок. Кому особливо пощастить цими вихідними – 20 та 21 серпня?

Енергетика цієї місячної доби позитивна, а взаємини між людьми – спокійні та доброзичливі. Будь-яке заняття, яким займеться людина, навіть якщо воно присвячені дому або своєму хобі, незмінно увінчається успіхом. В цей час можна — і потрібно — займатися спортом: тренування підуть на користь і практично не викличуть втоми. Зірки також наполегливо рекомендують освідчуватися в коханні, призначати на ці дні заручини та весілля.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки приготували приємний сюрприз – зустріч із людиною, яку вони давно не бачили і за якою дуже сумували. Навіть у наш – м'яко кажучи, непростий – час ці вихідні можуть стати для представників знака одними з найромантичніших у їхньому житті, а яким чином розпорядитися цими сприятливими обставинами, залежатиме лише від них самих. Принаймні їм варто подумати над тим, щоб знову не втратити одне одного на довгий час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони нарешті зможуть здійснити те, про що мріяли попередні пів року – відпочити. Водночас абсолютно неважливо, куди саме вони поїдуть, як, втім, і те, що їхній відпочинок виявиться нетривалим – цих двох днів їм цілком вистачить для того, щоб повністю відновити сили – не лише фізичні, а й моральні. Позитивна енергетика нинішніх двох днів буде настільки сильною, що представникам знака здасться, ніби цей вікенд тривав вічно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям бажано, як кажуть у таких випадках, поспішити на зустріч із прекрасним. Похід до оперного театру, на симфонічний концерт чи музей виявиться для них не просто можливістю поставити "галочку" в переліку проведених заходів, а справжнім задоволенням. Результат посилиться, якщо вони вирушать насолоджуватися музикою або живописом не на самоті, а в компанії друзів, які так само тонко відчувають мистецтво, як вони самі.

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