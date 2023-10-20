Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 21-22 жовтня

Цьогорічні вихідні підходять винятково для пасивного відпочинку, оскільки будь-який інший – особливо активний – може становити для людини небезпеку — як фізичної, так і моральної якості.

21 та 22 жовтня – дні хоч і мінливої, але – як у першому, так і у другому випадку – непростої енергетики, яка – з різних причин – робить сумнівними рішучі дії. Кому пощастить у цей непростий час?

Субота, 21 жовтня, час, коли настрій навіть у найвеселіших і найоптимістичніших людей залишає бажати кращого. Астрологи вважають, що цього дня необхідно каятися, визнавати помилки, свою провину та просити вибачення у тих, кого образили. Це також сприятливий час для того, щоб розставляти крапки над «і» у взаєминах із близькими людьми: завершувати або, навпаки, починати їх із чистого аркуша. Неділя, 22 жовтня, день активізації сил зла, тому важливо бути обережними у всіх сферах життя. Небажано залишати свій будинок, особливу небезпеку може становити відвідування перукарні, незалежно від того, які процедури там плануються – у будь-якому разі вони матимуть негативні наслідки. Найкращим відпочинком цього дня стане домашнє проведення часу, тим більше що в рідних стінах можна знайти собі заняття до душі – від прибирання до хобі.

Близнята

Близнята можуть розраховувати на успіх у вирішенні фінансових питань. Зрозуміло, кожен із представників знака матиме свій сценарій отримання прибутку, незмінним залишиться одне: у всіх значно покращиться матеріальне становище. Залишиться лише подумати про те, як і на що їх витратити, з чим, втім, у них проблем не передбачається – щодо них завжди є вигідний план.

Терези

Терезів очікує везіння в особистому житті, на яке багато хто з них вже припинив сподіватися. Багатство варіантів передбачає будь-який розвиток подій — від освідчення в коханні до згоди на пропозицію руки і серця, головне, ухвалюючи рішення, зробити те чи інше, дослухатися до своїх почуттів — розуму, всупереч загальній помилці про те, що навіть у таких випадках можливий розрахунок, якщо він правильний, дасть збій.

Водолій

Водоліям зірки дадуть можливість подбати не про інших, а про себе. Не можна сказати, що представники знака часто забувають про власну персону, але сьогодні з повним правом можна сказати, що вони давно цього не робили, а отже, необхідно виправити припущену помилку. Головне, зняти напруженість, що накопичилася останнім часом — наприклад, відвідати SPA-салон або влаштувати його вдома.

Читайте також: