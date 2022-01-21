Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 січня

Нинішні вихідні – 22 та 23 січня – пов'язані, як причина та наслідок: вчинки, вчинені в суботу, принесуть нові знання і, якщо пощастить, позитивний досвід уже у неділю.

Енергія, з якою ми діятимемо в суботу, допоможе зрушити гори – часом у буквальному розумінні слова, ми станемо сміливішими та впевненішими в собі, що дозволить досягти серйозних – насамперед професійних – результатів. Неділя, як і належить вихідному дню, до активних дій не розташовує, тому цього дня можна відпочити та поміркувати про життя взагалі та скоєні вчинки зокрема. Кому пощастить вихідними – 22 та 23 січня?

У суботу, 22 січня, незважаючи на вихідний, можна братися за будь-який – навіть найскладніший – побутовий чи професійний проєкт, оскільки до завзятості, з якою ми будемо працювати, приєднається талан, з яким набагато легше досягати поставленої мети. Велика можливість вигідних робочих пропозицій, на які можна погоджуватися, не роздумуючи, і прибутку: на нього ніхто не розраховує, тому отримати його буде приємно подвійно. Цього дня також можна офіційно оформляти шлюб – він виявиться довгим та щасливим. Неділя – день повільної поведінки та роздумів про своє існування. Результати робіт, закінчених до цього дня, принесуть задоволення своєю діяльністю, тому можна – і потрібно – проаналізувати все зроблене, щоб найближчим часом повторити успіх, а можливо, і перевершити його.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам вдасться втілити в життя будь-який — навіть найсміливіший і амбітний — проєкт, на реалізацію якого вони давно націлювалися. Основна робота припаде на суботу, коли і потрібно буде попрацювати ударними темпами, тоді в неділю можна буде спочивати на лаврах, усвідомлюючи, яку велику справу вдалося провернути. Якщо цього здасться мало, має сенс присвятити вільний час плануванню нових досягнень: на "хвилі" своєї перемоги можна буде правильно визначити напрям дій та розподілити свої сили.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки цілком можуть розраховувати на те, що від цього часу в їхньому житті почнеться біла смуга: життя стане більш яскравим і цікавим, а талан – як професійний, так і особистий – сам ітиме в руки. Дуже важливо скористатися щасливим періодом для того, щоб налагодити свої взаємини з людьми, які оточують, – як близькими, так і колегами, навести лад у справах та взятися за реалізацію проєктів, які досі – з різних причин – відкладалися на потім: чим більше вдасться зробити у цей час, тим краще.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – особливо ті з них, хто займається творчістю – зможуть досягти мети, якої вони прагнуть: здобудуть як мінімум популярність, а як максимум – славу. Вони давно працюють на цей результат, удосконалюючись і створюючи справжні шедеври, не дивно, що їм — нарешті! — вдасться заявити про себе світу: як критикам, так і шанувальникам. Головне, не отримати горезвісне "запаморочення від успіхів", яке може стати на заваді представникам знака рухатися далі — вперед і вище.

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