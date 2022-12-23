Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 24-25 грудня

Нинішні вихідні припадають на дні, які чітко поділяються на першу і другу половину, а ті, своєю чергою, позначені негативною та позитивною енергетикою, що варто брати до уваги, складаючи план дій.

24 та 25 грудня більш вдалі для відпочинку, ніж для роботи, особливо якщо вона пов'язана зі спілкуванням з людьми – в цьому плані можуть виникнути серйозні проблеми, та й сил на початку місячного циклу навряд чи вистачить на масштабні проєкти. Кому пощастить у цей час?

Субота, 24 грудня, несприятлива для активних дій, навіть якщо вони стосуватимуться не професійного, а побутового й господарського боку життя – енергетика в цей час на нулі, тож успіхів від такої діяльності очікувати не доводиться. Саме вона вже пообіді спричинить дратівливість, яка дуже швидко може перейти в агресивність. Її жертвами стануть люди навколо, а у вихідні ними, найімовірніше, виявляться рідні та близькі, тож важливо подумати про те, як стримати емоції, що рвуться назовні. Можливо, варто зайнятися плануванням свого професійного майбутнього – для цього складуться максимально вдалі умови.

Неділя, 25 грудня, як і субота, розпочнеться з поганого настрою та негативу, який ми будемо бачити у всьому та у всіх. Триватиме такий моральний стан лише до обіду, тому на цей час краще нічого важливого й серйозного не планувати, чому, втім, сприятиме і статус цього – вихідного – дня. Займатися справами – зокрема й готуватися до початку робочого тижня – зірки рекомендують лише у другій половині дня, коли для цього складуться сприятливі умови.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам вдасться справити сприятливе враження на людей, від яких найближчим часом залежатиме їхнє матеріальне благополуччя – йтиметься про потенційних роботодавців або ймовірних спонсорів, зокрема з міжнародних благодійних організацій. Зустріч-співбесіда, яка відбудеться, незважаючи на вихідні, матиме вирішальне значення для отримання солідних грантів.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези цілком можуть розраховувати на отримання нової посади – а, можливо, і перехід на інше, більш перспективне місце роботи, – про що представники знака давно мріяли. Звичайно, у вихідні вони навряд чи отримають таку пропозицію офіційно, але серйозна розмова у неформальній обстановці, найімовірніше, відбудеться, і до неї необхідно приготуватися, запропонувавши свою програму дій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – щоправда, лише тим із них, хто планує купувати чи продавати нерухомість – неймовірно пощастить у вирішенні цього питання. Як у першому, так і в другому разі їм запропонують вигідну ціну, на яку вони, найвірогідніше, не сподівалися. Головне, не поспішати з остаточним рішенням і ще раз зважити всі аргументи за і проти: можливо, варто ще трохи зачекати?

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