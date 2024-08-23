Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 24-25 серпня

Нинішні вихідні – 24 та 25 серпня – внаслідок їхньої потужної енергетики та творчих властивостей шкода витрачає на відпочинок, хіба що він буде дуже активним та ефективним.

Субота, 24 серпня, день революційних змін: у цей час ми отримуємо великий обсяг місячної енергії, яку бажано витратити на активні та рішучі дії, які мають на меті зробити щось грандіозне – як у професії, так і в особистому житті. Втім, з урахуванням того, що на календарі вихідний день, можна зайнятися власним домом, почавши в ньому ремонт, що давно настиг: він мине легко, а завершиться не тільки швидко, а й ефектно. Успішним виявиться і розпочате тим часом заміське будівництво – наприклад, особняка чи дачі.

У неділю, 25 серпня, у кожного з нас значно посиляться розумові та інтелектуальні здібності – шкода витрачати їх на розгадування кросвордів на пляжі, а ось вирішення важливих – передусім професійних – завдань, які потребують знань, логіки та вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. виявиться дуже доречним.

Кому пощастить у такий енергійний час?

Овен

Овни – особливо ті, хто займається творчістю – можуть розраховувати на приємні події саме у цій сфері діяльності. І зовсім неважливо, яким саме її видом вони займаються, головне, що їм спадає на думку – скажімо без зайвої скромності – геніальна ідея щодо того, що і як треба зробити, щоб не лише отримати задоволення від процесу, а й заробити на його результатах.

Скорпіон

Скорпіони зазнають неймовірного морального полегшення, дізнавшись, що проблема, яка докучала їм останнім часом, нарешті почне вирішуватися. Можливо, це станеться не так швидко, як того хотілося б представникам знака, але те, що вона – нарешті! – зрушить з місця, не може не тішити. Також непогано було б докласти цього процесу якісь – хоча б незначні – зусилля, тоді справа піде веселіше.

Водолій

Водолії цілком можуть розраховувати на приємний сюрприз, який влаштує їм кохана людина. Романтичний вечір, сценарій якого вона давно «написала» у своїй голові, найкраще провести вдома – так менше шансів зіткнутися із токсичними людьми, які можуть надовго зіпсувати настрій. Все інше: свічки, пелюстки троянд, шампанське та приглушену музику – рекомендується залишити без змін.

Читайте також: