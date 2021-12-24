Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 25-26 грудня

Цьогорічні вихідні – 25 та 26 грудня – випадають не лише на Різдво у християн західного обряду та один, 22-й, місячний день, тому рекомендації та поради щодо цих днів одна з одною не розходяться.

У цей час можна – і потрібно – обмірковувати плани на майбутнє, в основу яких ляжуть нові ідеї, отримані, цілком можливо, саме цими днями – вони виявляться не лише геніальними, а й перспективними. Кому пощастить у ці вихідні?

Цьогорічні вихідні, 25 і 26 грудня, святкові дні, які не сприяють роботі – у такий час необхідно відпочивати та веселитися або накопичувати сили для останнього робочого тижня у році, що минає. Але режим релаксу не входить у стан протиріччя з розумовою та інтелектуальною діяльністю, тому ніхто не може заборонити людині планувати своє життя у новому році та, з урахуванням роботи над помилками, підбивати підсумки старого. Важливо особливо уважно ставитися до нової інформації, яка може надходити з різних боків, серед різних фактів, які стануть нашим надбанням у цей час, трапляться дуже важливі – їх можна буде використовувати як у роботі, так і в житті загалом... Цими днями, як і в будь-які інші свята, можна зустрічатися з любими людьми, друзями та родичами, але тільки в тому разі, якщо від них нема чого приховувати, інакше правда вийде назовні, і стосунки виявляться зіпсованими надовго.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни зможуть дізнатися щось важливе про ставлення до них близької людини, що може вплинути на їхній зв'язок, перетворивши її з дружби на кохання, що не може не потішити представників знака. Головне, у цій ситуації не нехтувати так званою щирою розмовою, яка розставить усі крапки над «і». Можливо, пояснення набуде вигляду святкового визнання, яке виявиться не тільки відвертим, а й по-справжньому чарівним – з усіма необхідними в таких випадках атрибутами у вигляді свічок, ялинкових прикрас та мішка з подарунками.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам на нинішні вихідні сміливо можна планувати сімейне свято, скликаючи на нього всіх родичів, особливо це стосується літніх родичів та дітей. Створивши для них казкову атмосферу, представники знака забезпечать їх приємними спогадами на рік наперед, тому не варто скупитися ні на смак на святковому столі, ні на добрі слова та побажання. Ну, а найголовніше, що потрібно всім у такі дні, це розкіш спілкування, яке необхідне і старим, і малим – не варто обмежувати себе в ньому.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, особливо тим із них, хто скептично ставляться до всього, що не вкладається в їхню картину світу – насамперед, що так чи так пов'язано з містикою та езотерикою – під впливом обставин можуть змінити свою точку зору. Знаки, які надсилатиме представникам розсудливого знака доля, пророкують їм безліч позитивних і приємних подій: одним довгоочікувану нову роботу чи підвищення по службі, іншим – переїзд на нову квартиру чи до іншої країни, третім – доленосне знайомство чи пропозицію руки та серця.

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