Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 25-26 листопада

Нинішні вихідні підходять для повноцінного відпочинку лише частково та з різною інтенсивністю, тому бажано заздалегідь скласти план щодо занять, намічених на кожен із днів.

Субота, 25 листопада – день спокійної та плавної енергетики, що сприяє самоті та спогадам про минуле – загалом, до пасивного проведення часу. Неділя, 26 листопада – день потужної енергетики, тому має сенс присвятити його активному відпочинку, або – незважаючи на вихідний – вирішенню професійних питань. Кому пощастить у цей час?

Телець

Тельцям зірки наполегливо радять ухвалити важливе для них професійне чи життєве рішення, яке вони досі відкладали на потім. Тепер складуться сприятливі умови для того, щоб врахувати всі важливі «чинники» – тільки в такому разі ви можете розраховувати на успіх. Ну, а на початку наступного робочого тижня можна буде розпочинати реалізацію планів, із яким це рішення пов'язане.

Лев

Левам можна планувати на цей час важливе сімейне свято. Зрозуміло, галасливе – з урахуванням ситуації, в якій ми всі опинилися – влаштовувати не варто, але скромна вечірка буде цілком доречною, особливо якщо врахувати, що привід для цього у представників знака більш ніж вагомий. Головне, не кликати в гості неприємних людей, навіть якщо з ними представників знака пов'язують кровні пута – не варто псувати настрій у такий день.

Скорпіон

Скорпіони, які є наймістичнішим знаком зодіаку, зайвий раз зможуть переконатися, що в житті досить часто відбувається те, що не вкладається у звичну нам матеріалістичну картину світу. Те, що станеться з ними, буде схоже на диво, на яке вони давно чекають. Зрозуміло, у житті кожного з представників знака воно програється по-різному – в особистому, фінансовому, житловому чи професійному плані, головне, що з цього життя почнеться світла смуга.

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