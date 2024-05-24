Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 25-26 травня

Нинішні вихідні, 25 і 26 травня, час, коли важко буде створити підхожий для відпочинку настрій – він весь час може скочуватися в «мінус», тому будуть потрібні серйозні зусилля, щоб утриматися в стані оптимізму.

Субота і неділя, 25 і 26 травня, випадають на один – 18-й – місячний день, тому мають однакові характеристики. Насамперед, його характеризує невпевненість людини в собі та своїх силах: у такі дні ми шукаємо підтримки не в собі, а зовні, приймаючи на віру чужу думку, що може зробити нас жертвою шахраїв чи просто непорядних, несумлінних людей. Щоб уникнути такого розвитку подій – з усіма пов'язаними з ними наслідками – не варто спілкуватися з оточенням, особливо малознайомими людьми, та й взагалі рідних стін без крайньої необхідності краще не залишати.

Заняття для цих днів потрібно шукати вдома, тим більше, що їх там, як правило, достатньо — від наведення затишку, чистоти та ладу до свого хобі, на яке часто не вистачає часу.

Рак

Ракам зірки рекомендують витратити ці дні з користю для себе: їм необхідно поповнити запас енергії, яка останнім часом почала поступово висихати. Як правило, позитивні емоції представникам цього знака приносить клопіт по дому, якому вони можуть присвячувати весь свій час. Зараз їм вдасться поєднати приємне з корисним: вони зможуть і навколишній простір ушляхетнити, і задоволення отримати, і позитивною енергією запастися.

Лев

Левам у цей час вдасться налагодити дружні стосунки з дітьми – як своїми, якщо вони останнім часом вийшли з-під контролю, так і чужими – наприклад, дитиною коханої людини від попереднього шлюбу, яка ігнорує представників знака. Вдасться знайти потрібні слова та переконливі докази, які дозволять переконати маленьку людину в тому, що їй ніхто не бажає зла – навпаки, все робиться тільки для її блага, та й взагалі мир завжди кращий за сварку.

Скорпіон

Скорпіони, на відміну від інших знаків зодіакального кола, можуть розраховувати на успіх у будь-якій життєвій сфері, але для цього їм доведеться дотримати одну – але дуже важливу – умову. Будь-який їхній вчинок має бути продиктований винятково добрими намірами – навіть невелика частка злості, на яку вони, будучи живими людьми, мають повне право, зведе нанівець усі їхні старання. Зате добрі помисли уможливлять будь-які – навіть найсміливіші – проєкти.

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