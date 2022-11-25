Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 26-27 листопада

26 і 27 листопада — час протистояння добра і зла, щоправда, у жодної сили не вистачить потужності, щоб "перекрити" іншу, тому вони балансуватимуть на уявній осі, час від часу переважуючи одна одну. Тому дуже важливо визначитися з тим, на яку чашу терезів ти зрештою покладеш свої думки, надії, наміри та вчинки. Кому пощастить у такий складний, але цікавий час?

Субота, 26 листопада, загрожує повсюдною напруженістю в атмосфері, яка виявиться в підвищеній конфліктності і сваркам, що спалахують то тут, то там. Проте, якщо заздалегідь підготуватися до особливостей цього дня – якнайменше спілкуватися з оточенням, особливо агресивно налаштованими людьми, рідше залишати стіни свого будинку – то він пролетить непомітно і не залишить негативних спогадів. Головне, свідомо не встрявати в чужі розбірки і не шукати пригод на свою голову – цього дня людина, як ніколи, є ковалем свого щастя – втім, нещастя також.

У неділю, 27 листопада, головною темою для роздумів стане невдоволення своїми здобутками – як професійного, так і особистого характеру і, як наслідок, самим собою. Навіть успішним у всіх сенсах людям може здатися, що вони багато чого недоотримали у всіх сферах життя та діяльності, і виною всьому – вони самі: недодивилися, недодумали, недоробили, та й узагалі проґавили. Від таких думок необхідно відволіктися — найкраще зайнятися тим, що любиш. Так час пролетить непомітно, а вже в понеділок людина може і не згадати про те, що її так турбувало вчора.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – щоправда, переважно ті, хто вирішить вихідними зайнятися роботою – можуть розраховувати на успіх у будь-яких діях, що стосуються вирішення професійних питань. Їм вдасться зробити навіть більше за те, що вони спочатку запланували, головне – нікуди не поспішати і поступово переходити від реалізації одного пункту плану до іншого. Результат такої праці вже у понеділок високо оцінить керівництво.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам можна – і навіть потрібно – подавати документи на участь у міжнародних програмах та отримання грантів на роботу над журналістськими чи літературними проєктами. Сьогодні їм вдасться скласти резюме таким чином, що інстанції, від яких залежить кінцевий результат, захватять від нього. Отже, представники знака можуть вважати, що позитивний вердикт у них, як то кажуть, у кишені.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – з великою ймовірністю – отримають гарну звістку, на яку давно чекали. Для кожного з представників знака вона буде своєю: комусь зателефонує давній друг чи колишній коханий, із яким вони не спілкувалися довгий час, хтось отримає пропозицію вигідної – як у матеріальному, так і моральному сенсі – роботи чи підробітку: у будь-якому разі привід для радості буде у всіх.

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