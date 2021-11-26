Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 27-28 листопада

Цьогорічні вихідні – 27 та 28 листопада – випадають на той самий, 24-й місячний день, тому схожі одне на одного, як близнюки

Вони – у всякому разі, якщо дотримуватися рекомендацій зірок – призначені для серйозних професійних звершень та ухвалення важливих рішень, але вихідними цього не хочеться, та й не потрібно, тому необхідно зосередитись на відпочинку, що, втім, теж не забороняється. Кому пощастить цими у всіх сенсах сприятливими днями?

Субота та неділя, 27 та 28 листопада, ідеально підходять для проведення та відвідування культурних заходів. Для тих, хто працює в індустрії розваг або займається організацією різноманітних свят, від ювілеїв та річниць весіль до дитячих ранків, настає зоряна година: клієнти гідно оцінять їхню роботу, і в майбутньому від замовників буквально не буде відбою. Ті, чия робота не пов'язана з івент-послугами, можуть вирушати на зустріч із прекрасним – наприклад, до театру, музею чи виставкової зали. Втім, неможливість вийти з дому – не привід для того, щоб відмовлятися від улюблених книжок, гарного кіно та класичної музики, яким можна присвятити весь вільний час.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят можуть очікувати солідні фінансові надходження. Навряд чи вони виявляться несподіваними – представники знака добре попрацювали, щоб їх заробити, але сума, схоже, перевершить навіть найсміливіші їхні очікування. Коли перша радість уляжеться, представникам знака потрібно буде подумати, як розпорядитися своїм доходом. Не варто піддаватися спокусі витратити отримані гроші на речі, про які давно мріялося, краще змусити їх працювати, відкривши, наприклад, депозит.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки матимуть важливий шанс налагодити стосунки з близькими людьми. На будь-яку їхню пропозицію разом провести час – вирушити на прогулянку до парку чи довколишнього лісу, зайнятися спортом, влаштувавши своєрідні змагання, організувати святковий обід чи вечерю – домашні сприймуть усе з ентузіазмом. Спільне проведення часу не тільки принесе всій родині масу позитивних емоцій, але й залишить незабутні спогади.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які потребують професійної допомоги та підтримки, незважаючи на вихідні, зможуть зібрати навколо себе команду однодумців. Переговори про спільну роботу можна розпочинати щодня – співрозмовники схильні приймати на віру всі аргументи, за допомогою яких представники знака переконуватимуть їх у своїй точці зору. Якщо вони виявляться правильними, труднощів із "агітацією" не виникне, а там уже можна буде визначатися зі стратегією та тактикою досягнення поставленої мети.

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