Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 28 та 29 вересня

Нинішні вихідні – 28 і 29 вересня – як і належить, призначені виключно для відпочинку, до того ж, не активного, а пасивного, будь-які справи – навіть домашні – вдало не закінчаться.

Субота, 28 вересня, день, коли образно кажучи, треба залягти на дно: варто скоротити контакти з іншими людьми, а ще краще – ні з ким спілкуватися і відмовитися від різких рухів у всіх життєвих сферах. Натомість бажано зосередитися на своєму внутрішньому світі, визначивши, які якості характеру допомагають, а які заважають нам досягати важливої мети, як професійного, так і особистого характеру. Головне в такій – душевній та духовній – роботі, не скотитися в самокритику, а, як наслідок, самоїдства: конструктиву в такому настрої нуль, а ось втрата сил, які в цю місячну добу і так закінчуються, виявиться більш ніж серйозною.

Неділя, 29 вересня, напружений і конфліктний день, коли через незначний привід можна посваритися з близькими та рідними людьми з сумнівною перспективою примирення. Небезпеку становить і той факт, що будь-яке з'ясування взаємин із негативним відтінком забере сили, які й так наполегливо прагнуть до нуля. Кому пощастить у цей час?

Близнята

Близнятам, які останнім часом мало уваги приділяють своєму особистому життю, зірки подарують можливість виправити ситуацію на краще. Представники знака, які поки що не зустріли людину, з якою вони хотіли б провести все своє життя, нарешті отримають таку – щасливу – можливість. Ті ж, хто давно – і міцно – у візаєминах, зможе успішно їх перезавантажити.

Терези

Терезам, які давно подумують про зміну місця проживання, вдасться здійснити свою мрію, так би мовити, у найкращому вигляді. Переїзд у будь-якому його вияві – від нової квартири до іншої країни – виявиться максимально вдалим і, як наслідок, успішним: представники знака отримають саме те, чого хотіли. Залишиться лише комфортно облаштуватись, зробивши все відповідно до власних потреб та смаку.

Водолій

Водолії, покликанням яких є творчість, цими вихідними зможуть реалізувати ідею, яка принесе їм не лише моральне задоволення, а й популярність разом із матеріальним успіхом. Енергію, якої у представників знака – як і в усіх інших – буде вкрай мало, однак, необхідно витратити на втілення в життя креативних ідей своєї мрії, не відбиваючись на інші заняття.

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