Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 30 листопада – 1 грудня

Нинішні вихідні, 30 листопада та 1 грудня, незважаючи на прямо протилежний енергетичний заряд, однаково добре підходять для відпочинку, до того ж, в обох випадках – пасивного.

Суботу, 30 грудня, можна назвати найскладнішим днем місяця, коли здаватиметься, що над головою зібралися всі чорні хмари, які тільки існують у житті та світі. Стін свого дому цього дня краще не залишати, що цілком узгоджується з вихідним фіналу осені, коли погода на вулиці не сприяє довгим прогулянкам. Спілкування з оточенням також краще звести до мінімуму – так вдасться ні з ким не посваритися та уникнути негативних емоцій.

У неділю, 1 грудня, хмари розсіються – навіть з'явиться відчуття, що життя налагоджується, зате енергії стане значно менше – її навряд чи вистачить для того, щоб дотягнути до вечора. Що планувати на такий час, кожен вирішує сам, але зазначене вище застереження астрологів необхідно взяти до уваги. Не можна також ігнорувати знаки, які можуть передбачити майбутнє – від гороскопів та ворожінь на картах до статей серйозних аналітиків: у них буде зерно істини. Кому пощастить у такий час?

Телець

Тельці можуть розраховувати на отримання приємної звістки, на яку вони дуже довго чекали. Найімовірніше, йтиметься про дзвінок чи повідомлення від людини, про яку представники знака давно нічого не чули, але водночас дуже за нею нудьгували. Виявиться, що вона теж увесь час хотіла налагодити зв'язок, і тепер, тільки-но така можливість у неї з'явилася, одразу ж зробила це, так що реальна – довгоочікувана та приємна – зустріч у двох давніх знайомих, як то кажуть, не за горами.

Терези

Терезам вдасться не лише «відкопати» в Інтернеті річ, яку вони давно – і досі марно – шукали, а й на вигідних умовах придбати її з доставкою. Важливо, що цими – не найпростішими днями місячного календаря – оформити закуп можна буде безконтактним способом, що вбереже представників знака від ймовірних конфліктів у такий час і – відповідно – поганого настрою, який може зіпсувати зіткнення з неприємними та неадекватними людьми.

Водолій

Водолії з радістю дізнаються, що зусилля, які вони останнім часом докладали до вирішення професійних – найімовірніше, творчих – питань, мали серйозний успіх. Так, завершений робочий проект, над яким вони працювали останнім часом, приведе до схвалення керівництва, а участь у творчому конкурсі, на який вони подавали свої роботи, принесе виграш та премію. Щоправда, вихідними ці звістки будуть неофіційними, проте вже у понеділок прийде їх підтвердження.

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