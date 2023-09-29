Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 30 вересня та 1 жовтня

30 вересня та 1 жовтня – дні позитивної енергетики, яка ніяк не обмежує наші уявлення про повноцінний відпочинок, дозволяючи практично все, винятком, мабуть, є лише бурхливі – і шалені – веселощі, але вони небажані з погляду ситуації в країні, а не думки зірок. Кому пощастить у цей час?

У суботу, 30 вересня, – як і належить у вихідний день – від роботи, навіть якщо хтось вирішив взяти її додому, пуття не буде, тому його потрібно присвятити його очищенню навколишнього простору – насамперед, прибиранню у своїй оселі. Водночас важливо не просто все вимити і вичистити, а й позбавитися речей, які захаращують будинок, заважають дихати і, як наслідок, ускладнюють рух до мети у всіх життєвих сферах. У час, що залишився — як слід відпочити. До того ж відпочинок необов'язково має бути пасивним – можна діяти й активно: наприклад, зайнятися спортом чи коханим хобі. Неділя, 1 жовтня, день, коли в жодному разі не можна сумувати, тужити та журитися. Навіть якщо настрій залишить бажати кращого, потрібно знайти позитив навіть у тому, що є негативом. А ось від активного відпочинку — насмперед, занять спортом — сьогодні потрібно відмовитися, він загрожує травмами.

Близнята

Близнятам зірки дадуть змогу втілити в житті будь-які – зокрема й найзаповітніші – мрії та бажання, незалежно від того, якої життєвої сфери вони стосуються. Але найперспективнішим напрямом все-таки є творчість, особливо якщо вони давно хотіли спробувати себе художником або літератором. Згодом це заняття принесе представникам знака популярність та фінансовий успіх, що для них особливо важливо.

Скорпіон

Скорпіони отримають чудовий шанс налагодити стосунки з людиною – найімовірніше, близькою – з якою вони через складність свого характеру примудрилися посваритися. Щоб отримати потрібний результат, їм бажано створити теплу і душевну — а в деяких випадках — і романтичну — атмосферу. Наприклад, можна влаштувати спільну вечерю або вирушити на прогулянки до парку – в такій атмосфері легко буде порозумітися.

Стрілець

Стрільцям вдасться порозумітися з будь-яким – навіть найнезговірливішим – співрозмовником, що дуже важливо, особливо якщо йтиметься про давнього недруга, який довгий час ускладнює життя представникам знака. Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб нарешті з'ясувати стосунки і закінчити ворогувати, що найкраще позначиться на моральному стані – їм здасться, ніби з плечей упав великий і важкий тягар.

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