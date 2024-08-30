Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 31 серпня – 1 вересня

У суботу, 31 серпня, Місяць забезпечить нас великою кількістю енергії, якою, тим не менш, необхідно розпоряджатися дбайливо та розумно. Можна – і треба! – займатися вирішенням побутових питань, господарськими турботами та приділити максимум уваги близьким: коханим людям та родичам – особливо літнім людям та дітям. Приділивши їм увагу, якої вони потребують, можна буде отримати натомість цінну пораду, якої ми зараз особливо потребуємо.



Неділя, 1 вересня, найчистіший і найсвітліший день у всьому місячному циклі: його енергетика позитивно впливає на нашу психіку, але, як будь-яке добро, досить слабка і потребує підтримки. І, тим більше, її категорично не можна руйнувати, а зробити це сьогодні можна будь-якою різкою дією, грубим словом, недоброю думкою – всього цього потрібно уникати. Відпочинок цього дня має бути спокійним та неквапливим: прогулянки у лісі чи парку, а також "рослинне" байдикування на пляжі цілком підійдуть. Кому пощастить у цей час?

Близнята

Близнята, які останнім часом багато працювали, що для цього – не найбільш працьовитого знака – було незвично, цілком заслужили відпочинок не на пару днів, а як мінімум на тиждень. цими днями вони зможуть провести час там, куди він давно мріяли поїхати. До того ж подорож на престижний курорт вони зможуть поєднати зі своїм улюбленим заняттям – прогулянкою магазинами.

Діва

Дівам можуть зателефонувати люди, з якими їх колись пов'язувало тривале спілкування – наприклад, спільне навчання чи робота. Відтоді вони втратили одне одного на увазі, але не забули про те, що колись були знайомі. Тепер представники знака зможуть не лише поспілкуватися з ними, згадавши колишні часи, які здаються зараз прекрасними, але й отримати від них цікаву – і прибуткову – професійну пропозицію.

Риби

Риби, мабуть, єдиний знак зодіаку, якому у цей час можна займатися роботою. Їм вдасться втілити в життя будь-яке починання, про яке вони давно подумували, але поки що не знали, з якого боку підступитися. Нинішні дні сприятливі для складання бізнес-планів, ділових домовленостей, постановки професійної мети, а також розробки тактики та стратегії її досягнення.

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