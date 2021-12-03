Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 4-5 грудня

Нинішні вихідні – 4 та 5 грудня – несуть у світ позитивну енергію, яка сприятиме добру та творенню.

Втім, сказане вище зовсім не означає, що потрібно з розгону кидатися в роботу, тим більше, що статус вихідних днів для цього абсолютно не схияє. Але підготуватися до нових проєктів можна. Кому пощастить у цей щасливий у багатьох сенсах час?

Суботу, 4 грудня, астрологи вважають чарівним днем: у цей час можуть розв'язатися будь-які – зокрема найзаповітніші – рішення. Головне, заздалегідь – хоча б увечері у п'ятницю – визначитися з тим, чого хочеться отримати у подарунок від Всесвіту – та грамотно загадати своє бажання. Цього дня також існує ризик стати жертвою шахраїв, але тут все залежить від самої людини: цілком достатньо просто дотримуватися обережності та уникати ситуацій, які можуть погано закінчитися. У неділю, 5 грудня, необхідно будувати плани на майбутнє, продумуючи не лише тактику та стратегію своїх дій, а й – поетапно – кожен крок.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам як практичному і тямковитому знаку, який скептично ставиться до всього, що не вкладається в їхню прозаїчну картину світу – насамперед, що так чи так пов'язано з містикою та езотерикою – під впливом обставин можуть змінити свою точку зору. Знаки, які надсилатиме представникам тямковитого знака доля, пророкують їм безліч позитивних і приємних подій: одним довгоочікувану нову роботу чи підвищення по службі, іншим – переїзд на нову квартиру чи іншу країну, третім – доленосне знайомство чи пропозицію руки та серця.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії дізнаються щось таке, що дуже їх потішить – скажімо, їм стане відомо, що людина, якій вони відверто симпатизують, теж має ніжні почуття. Першою реакцією представників знака буде радість, а коли вона вляжеться, вони будуть думати про те, як поводитися у цих обставинах, що так приємно склалися, дати предмету свого кохання знати про своє ставлення або покластися на долю і пустити справу на самоплив. Втім, хоч би який сценарій вибрали Водолії у цьому разі, можна не сумніватися – вони обставлять усе найкращим способом.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам пощастить у фінансових питаннях будь-якого масштабу – від незначних до найсерйозніших. Насамперед, можливий несподіваний і цілком пристойний прибуток – звістка про підвищення зарплати, премія чи дорогий подарунок, про який давно мріяли представники знака. Вдало складуться справи і в тих, чия професія пов'язана з торгівлею, до того ж, незалежно від того, вони купуватимуть або продаватимуть: у першому разі їм вдасться придбати хорошу і якісну річ зі значною знижкою, а в другому – дуже вигідно продати свій товар і отримати масу нових замовлень.

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