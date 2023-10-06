Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 7-8 жовтня

Нинішні вихідні підходять для відпочинку вже хоча б тому, що це не найкращий час для роботи, навіть якщо йдеться про домашнє господарство – від будь-яких активних дій у цей час краще відмовитися.

7 і 8 жовтня – дні негативної енергетики, яка підживлює низинні інстинкти, властиві – хоча й по-різному – кожній людині. Повноцінно відпочити можна буде, лише залишившись наодинці із самим собою, найкраще – вдома. Кому пощастить у цей час?

Субота й неділя, 7 і 8 жовтня, – час, коли реакцією на навколишній світ може стати дратівливість і навіть агресія, тому спілкування з людьми треба звести до мінімуму – особливо тими, взаємини з якими ми цінуємо. Найголовніше в цей час – зберегти душевний спокій, що, можливо, буде не так просто зробити, найкраще – зайнятися справою, яка приносить задоволення: рукоділлям, читанням, прибиранням оселі – тут кожен вибирає те, що йому більше до вподоби. Небажано втручатися в чужі конфлікти, нав'язувати іншим людям свою точку зору, намагатися переконати будь-кого у своїй правоті. Кожне сказане слово можуть неправильно зрозуміти, а то й зовсім – використати проти самої людини, тому в ці дні особливо важливо думати про те, що та як говориш.

Овен

Овнам зірки рекомендують нікуди не поспішати і провести час для свого задоволення – спокійно й розмірено. Так, можна присвятити цей час догляду за своєю зовнішністю. Водночас до SPA-салону краще не вирушати – можна влаштувати його вдома, якість "послуг" від цього зовсім не постраждає. Головне у справі піклування про себе – задоволення, яке вдасться отримати від цього.

Діва

Дівам, які давно намагаються знайти квартиру або дачу своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який у цей час запропонує ріелтор, треба погоджуватися, не роздумуючи – побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші очікування. Після цього залишиться лише підписати відповідні документи і оплатити придбання.

Козоріг

Козороги, які скептично налаштовані до всього, що не вкладається в реальну картину світу, під впливом обставин можуть змінити свою думку. Сигнали, які надсилатиме представникам цього розсудливого знака доля, пророкують їм безліч позитивних і приємних подій: наприклад, нову роботу чи переїзд на нове місце проживання.

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