Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 березня

Субота, 8 березня, один із найнепростіших днів місячного календаря, коли бажано залишитися вдома – рідні стіни найкраще захистять від негативної енергії, яка в цей час може виходити як від оточення, зокрема, так і від ситуацій та обставин загалом. Не варто піддаватися душевним мукам та сумнівам у собі та своїх силах, які можуть здолати всіх без винятку – за першої появи таких думок зірки наполегливо рекомендують перемикатися на щось приємне, чому за всіх часів є місце у житті. Гроші необхідно витрачати обачно – занадто велика ймовірність розлучитися зі значною їхньою сумою, не придбавши нічого натомість.

У неділю, 9 березня, від будь-якого негативу попередньої місячної доби не залишиться і сліду. Космічні енергії в цей час приваблюють всіх, хто, незважаючи на вихідний, вирішить притупити до роботи над важливим професійним або бізнес-проектом. Навіть якщо не складуться необхідні умови для повноцінної роботи, не доведеться витрачати час на формальності, а можна буде одразу розпочати роботу

Близнята

Близнятам, які вирішать призначити на один із цих днів зустріч із друзями, яких вони давно не бачили в реалі, потрібно якнайменше говорити і якнайбільше слухати. Таким чином вони можуть стати володарями несподіваної, але дуже важливої для себе інформації, яка допоможе їм зорієнтуватися в непростій життєвій або професійній ситуації і, що ще важливіше, вийти з неї переможцями.

Терези

Терезам зірки рекомендують ризикнути – це дасть їм можливість отримати непоганий виграш, який вони зможуть витратити на здійснення – нехай невеликої та матеріальної – мрії. Головне, від чого застерігають представників знака, так це від нерозважливих вчинків: важливо – навіть якщо йтиметься про купівлю лотерейного білета, не кажучи вже про більш серйозні дії – прорахувати не лише власні кроки, а й можливі наслідки.

Козоріг

Козорогам зірки радять не поспішати з роботою над проєктом, який здається їм дуже важливим та перспективним – найімовірніше, він не виправдає покладених на нього очікувань. Варто трохи зачекати, і тоді – можливо, вже цієї неділі – представникам знака зроблять дійсно у всіх сенсах цікаву пропозицію, завдяки якій вдасться досягти успіху як у кар'єрному, так і – що дуже важливо – у фінансовому сенсі.

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