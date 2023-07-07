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Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 липня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 липня

Кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні / Фото: www.credits

Нинішні вихідні підходять для відпочинку лише в найактивнішій його формі, а ще краще – зрозуміло, за можливості – присвятити ці дні роботі: шкода упускати чудові шанси досягти успіху.

8 і 9 липня – дні, енергетика яких є максимально сприятливою для активних дій, насамперед професійного характеру: можна ставати до будь-яких – найсерйозніших – проєктів, всі вони виявляться успішними. Кому пощастить у цей час?

Субота, 8 липня, – день, коли від слів, роздумів та намірів необхідно переходити до справи. Насамперед, звичайно, йдеться про професійні проєкти, але, якщо зовсім немає бажання у вихідний займатися роботою, можна приділити час і увагу власному будинку. Сьогодні можна стати навіть до повноцінного ремонту – його вдасться не лише легко розпочати, а й швидко та ефективно закінчити.

Неділя, 9 липня, стане логічним продовженням попереднього дня: все, що було започатковано напередодні, отримає свій розвиток, а можливо, і завершення. Головне, не здавати назад і не відмовлятися від ухвалених напередодні рішень, інакше на успіх у цій справі можна не розраховувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які через свою вибухонебезпечність постійно з кимось сваряться, настав час миритися з близькою людиною, з якою вони – під впливом емоцій – нещодавно посварилися. Цьогорічні вихідні – чудовий час для того, щоб вийти з нею на зв'язок та налагодити стосунки. Водночас, звичайно, можна вдати, що нічого не трапилося, але буде краще, якщо представники знака визнають свою правоту і перепросять.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки радять ризикнути та взяти участь у якомусь розіграші або купити лотерейний білет. Імовірність того, що вони в результаті отримають пристойний прибуток, досить велика, але навіть якщо він виявиться незначним, вони отримають масу яскравих емоцій, які забезпечать їм адреналін. Тож має сенс не пошкодувати пару десятків гривень.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – особливо ті, хто поки не знайшов свою другу половинку – цілком можуть відшукати її нинішніми вихідніми. До того ж станеться це в найбанальнішому місці – наприклад, на ринку, куди вони зайдуть, щоб купити сезонні ягоди та фрукти, або на пляжі біля найближчої водойми. Новий знайомий може здатися представникам знака непрезентабельним — адже він вбрався не на парад, тому дуже важливо судити про нього не за одягом.

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