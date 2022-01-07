Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 8-9 січня

Цьогорічні вихідні – 8 та 9 січня – взаємопов'язані у тому сенсі, що все зроблене у суботу, неодмінно позначиться на подіях неділі.

Тому вкрай важливо дотримуватися обережності здійснюючи ті чи ті вчинки – відсутність передбачливості в перший день може негативно позначитися не тільки на тому, що відбудеться в неділю, а й на подіях віддаленого часу. Тож кому пощастить нинішніми вихідними – 8 та 9 січня?

Субота, 8 січня, день, коли в енергії, що наповнює організм, не бракує. Сил – як фізичних, так і моральних – виявиться стільки, що здасться, ніби море по коліно, а будь-яке завдання – до снаги. Тим не менш, не варто переоцінювати свої здібності — взявши на себе надмірне навантаження, легко надірватися. Необхідно також зважувати кожне своє слово – необережність може дуже дорого коштувати, особливо, якщо вона торкнеться запальної та уразливої людини. У неділю, 9 січня, тим, хто дозволить собі більше, ніж дозволяється правилами етикету та людського товариства доведеться з'ясовувати стосунки з тими, кого вони зачепили, що може виявитися не найприємнішим заняттям. Втім, бажано в будь-якому разі чинити за справедливістю: тим, хто відчуває свою провину, краще перепросити і помиритися, інакше сварка може затягнутися надовго.

Лев (23.07 – 21.08)

У Левів, що примудрилися посваритися з другою половинкою, з'являться чудові шанси виправити цю свою помилку, особливо якщо в розбраті були винні саме вони, а це так і є — як то кажуть, до ворожки не ходи. Зірки радять їм застосувати хитрість: затіявши з близькою людиною серйозну розмову — можливо, навіть суперечку — треба їй піддатися і дозволити стати переможцем. Звичайно, вищесказане вище — не найлегше завдання для зарозумілих представників знака, зате про конфлікт можна буде забути.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки рекомендують вирушати в подорож, про яку вони давно мріють. Головне, щоб зробити це їм дозволила епідемічна ситуація, в іншому все складеться найкращим чином: шлях туди і назад мине без затримок та проблем, номер у готелі виявиться навіть кращим, ніж на фотографії на сайті, а вражень від відпочинку — як і фотографій, на якому він зображений, вистачить на рік наперед — не варто зволікати з виконанням свого бажання.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям — особливо тим, хто давно мріяв офіційно оформити стосунки з близькою людиною, можна — і треба — вирушати до РАГСу. Щоправда, зробити це можна буде лише у суботу, зате в неділю вдасться відсвяткувати цю — у всіх сенсах чудову – подію. Цьогорічні вихідні — найсприятливіший час для укладення шлюбу, до сімейного життя, яке почнеться в цей час, виявиться застосовною казкова формула, яка звучить так: «Вони жили довго та щасливо».

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