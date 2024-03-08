Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 9-10 березня

Нинішні вихідні, 9 та 10 березня, начебто спеціально створені для відпочинку – щоправда, переважно пасивного: різкі рухи в цей час нікому на користь не підуть, а ось умиротворення та релаксація наповнять силами на довгий час.

Субота, 9 березня, з енергетичної точки зору один із найчистіших і найсвітліших у всьому місячному календарі. Незважаючи на це, астрологи наполягають на тому, що провести його необхідно якомога тихіше та непомітніше – як для оточення, так і для Всесвіту загалом. У жодному разі не можна кричати, вживати лайливі та образливі слова, навіть тон краще не підвищувати – це може негативно позначитися не тільки на оточенні, а й на самій людині. Можна садити дерева і ставати до будівництва будинку – взагалі на будь-які роботи, пов'язані із землею, чекає на серйозний успіх.

У неділю, 10 березня, на думку астрологів, не варто робити активних дій – на них просто не вистачить сил, оскільки цього дня місячного календаря вони перебувають практично на нулі, що для вихідного абсолютно некритично – можна з чистим сумлінням присвятити час відпочинку. Ті, кому зовсім не можна валятися на дивані без діла, можна зайнятися розумовою працею: складати плани на майбутнє – сьогодні людина може стратегічно мислити і чітко бачити, як цілі, так і стратегію їх досягнення.

Телець

Тельці, які потребують допомоги, але соромляться про неї попросити, отримають її з того боку, з якого й чекати не могли. Найімовірніше, в їхньому житті з'явиться старий знайомий або друг, який легко вирішить усі їхні проблеми – навіть ті, які досі здавалися нерозв'язними. Головне для представників упертого знака – не супротивитися наданій допомозі, а приймати її з вдячністю, якщо, звичайно, вони й далі не хочуть давати раду з нею на самоті.

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять приготуватися до доленосної події, яка буквально переверне їхнє життя з ніг на голову – у позитивному значенні цього слова. Найімовірніше, це буде пов'язано з появою в їхньому житті людини – як нової, так і старого знайомого, яка визначатиме їхнє життя не лише на найближчу, а й на далеку перспективу. Опиратися пов'язаним із нею змінам не варто – це марно, тож треба підкоритися долі.

Риби

Рибам життя підготує приємний сюрприз – зустріч із друзями, яких вони давно не бачили та з якими, як кажуть у таких випадках, сто років не спілкувалися. Спочатку представники знака, можливо, вирішать, що не готові до такого заходу: і вигляд вони мають не дуже, і настрій у них не такий, який для нього необхідний. Але потім, подумавши, передумають, і — правильно зроблять, тому що спілкування з цими людьми принесе їм безліч приємних емоцій.

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