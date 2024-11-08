Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 9-10 листопада

Нинішні вихідні – 9 та 10 листопада – будуть схожі на атракціон «американські гірки», коли з різкого негативу ми перейдемо в такий же різкий позитив, а від бездіяльності – до активних дій.

Субота, 9 листопада, один зі складних — темних — днів місячного календаря, який астрологи називають «сатанинським» або «демонічним». Сили зла, що панують у цей час, негативно впливають на нашу енергетику, змушуючи робити вчинки, про які вже завтра ми сильно пошкодуємо.

Традиційні рекомендації для такого дня – скоротити спілкування, особливо з людьми, стосунки з якими у нас традиційно не складаються, не починати ні з ким дискусій та суперечок, якомога менше бувати на вулиці, а ще краще – взагалі не залишати стін рідного дому, в якому ми перебуваємо, – у наш час у відносній – безпеці. Якщо дотриматися всіх цих правил, то навіть такий негативний день мине досить легко і не залишить по собі неприємних спогадів.

Неділя, 10 листопада, занурить нас зовсім в іншу – активну та творчу – енергетику. Пасивно відпочивши напередодні, можна буде переходити до активного відпочинку – прогулянок швидким кроком, поїздок, екскурсій, занять спортом на свіжому повітрі. Кому пощастить у такий час?

Рак

Ракам варто звернути найпильнішу увагу на різноманітні знаки, які цього дня підкидатиме Всесвіт. Вони можуть набути вигляду снів, до яких традиційно небайдужі представники знака, ворожінь – наприклад, відкритої на будь-якій сторінці книжці, – або просто тексту вуличних вивісок, у будь-якому разі будуть важливі підказки щодо того, яким чином можна змінити своє життя на краще. не можна їх ігнорувати.

Лев

Леви можуть дізнатися щось дуже важливе щодо ставлення до них близької людини, і це відкриття стане для них дуже приємним. Цілком може виявитися, що вони недооцінювали почуття, які він відчуває до них, а, отже, і взаємини, що складаються між ними, з великою ймовірністю можуть вийти на новий – більш високий – рівень. Ну, а як вчинити у цьому разі, представники знака мають вирішити самі – головне, не помилитись.

Козоріг

Коозорогам, які прагнуть працювати завжди – навіть вихідними, цього разу зірки це не забороняють, а радять присвятити вихідні професійній діяльності. Чим активніша – особливо в неділю – вона буде, тим краще для представників знака: вони не тільки зроблять все, що запланували, але й серйозно просунуться кар'єрними сходами, що приведе також і до фінансової стійкості та стабільності, що для них дуже важливо.

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