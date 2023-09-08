Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 9-10 вересня

Нинішні вихідні однаково вдалі як для роботи, так і для відпочинку, головне – чітко розділити завдання кожного дня та не переплутати їх між собою.

9 і 10 вересня можна встигнути все, тож планувати потрібно максимально, але не забувати про те, що режим роботи й відпочинку необхідно чергувати, інакше можна або перевтомитися, або розлінитися – ні те, ні інше цими вихідними робити не варто. Кому пощастить у цей час?

В суботу, 9 вересня, незважаючи на вихідний, можна – і потрібно – ставити перед собою мету, хоч би якою серйозною й амбітною вона була. Щоправда, перш ніж почати рухатися в наміченому напрямку, необхідно вирішити всі розпочаті раніше, але досі незавершені справи та проєкти, інакше вони ускладнюватимуть роботу і досягти багато чого, на жаль, не вдасться. Важливо також не боятися перешкод, які із завидною завзятістю можуть виникати на шляху: вони не такі серйозні, як здається, і за рішучих дій зникнуть самі собою. Неділя, 10 вересня, – день суцільних лінощів та апатії, які можуть здолати навіть найактивніших і найпрацьовитіших людей. Його бажано провести у спокої та усамітненні, замінивши дії роздумами – як професійного, так і особистого штибу. В першому випадку можна скласти плани, які бажано реалізувати найближчим часом, у другому – проаналізувати стосунки з близькою людиною, особливо якщо останнім часом вони зайшли у глухий кут.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців, до чого б вони цими днями не взялися, супроводжуватиме удача, особливо якщо вони йтимуть до мети не на самоті, а в компанії. Для когось її утворюють колеги, для когось – друзі або родина: рішення залежатиме від того, завдання якої властивості – професійної чи господарської – вони перед собою поставлять; у будь-якому разі результат порадує представників знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки сміливо можуть розраховувати на те, що цими днями їм вдасться втілити в життя свою давню мрію. Представники знака добре знають, що і як треба робити, але досі їм не вистачало сміливості довести процес чаклунства до фінальної точки. Щоправда, для цього їм краще використати суботу – в неділю навряд чи вдасться досягти поставленої мети. Натомість цього дня можна буде відпочити на всі сто відсотків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям не завадить невелика частка ризику, що, в разі негативного сценарію розвитку подій, не доведе їх до фінансового краху. Тому найбільше, що їм можна – і потрібно – зробити сьогодні, це купити лотерейний білет: велика ймовірність, що він принесе серйозний виграш. Втім, навіть якщо грошова сума буде невеликою, задоволення від її отримання неможливо буде переоцінити.

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